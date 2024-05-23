Буде біда. Чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше: народні прикмети

День народження - чудове свято, особливо коли його святкування випадає на "зручний" час, і нічого не доводиться переносити. Але іноді буває так, що свято "зсувається", хоча прикмети та забобони це суворо забороняють.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна святкувати день народження раніше або пізніше.

Чому не можна переносити день народження

Святкувати день народження раніше реальної дати вважається втручанням у призначену долю. Згідно з деякими повір'ями, це може засмучувати вищі сили та викликати невдачі.

Деякі вважають, що в цей день кожна людина отримує певний енергетичний "подарунок" від вищих сил, який може бути втрачений при святкуванні раніше. Це може призвести до негативних наслідків для особи, яка святкує день народження.

Святкування дня народження пізніше також має свої наслідки.

Зокрема, вважається, що якщо перенести дату на наступні дні, це може спричинити відсутність важливих гостей на ньому. За одними повір’ями це може бути янгол охоронець, за іншими - духи померлих родичів.

Ваша гостинність не залишиться непомітною для гостей і за неї вони подарують вам свої прихильність та захист і сприятимуть вам у всіх справах.

Але якщо свято перенести, то це, як пророкують забобони, також може призвести до неприємностей і негативного впливу на подальше життя, бо ви лишаєтеся благословення духів або вищих сил.

Рекомендації щодо святкування дня народження

Якщо ви маєте намір святкувати день народження заздалегідь, то варто звернутися до церкви або провести особисту молитву для дозволу вищих сил. Краще робити це в справжню дату свята.

Вважається, що попередні вітання зазвичай мають сильну енергетичну силу та здійснюються і така практика може стати мішенню для негативних впливів, а також призвести до втрати захисту від вищих сил.

За народними прикметами вважається, що Всесвіт зможе почути й виконати тільки щирі побажання, які вимовляють саме в день народження.