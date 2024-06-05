Вступил в помет - к деньгам. Топ-5 суеверий, в которые все еще верят украинцы
На протяжении всей истории Украины люди верили в разнообразные обычаи и убеждения, которые охватывали все сферы жизни. Некоторые из этих традиций продолжают существовать и сейчас, хотя многие из них уже ушли в прошлое.
РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-5 предрассудков, в которые до сих пор верят многие украинцы.
Черная кошка переходит дорогу - к несчастью
В народных рассказах часто упоминают черных кошек, сопровождавших ведьм.
Также люди думали, что в кошку может превратиться ведьма. Поэтому если черная кошка переходила дорогу, наше предки допускали, что это может быть ведьма в виде животного.
Также черная окраска кошек символизировала темные силы и нечисть.
Кроме того, издавна коты отличались от других животных тем, что имели особый доступ к человеческим домам. Согласно фольклору, они обладали удивительной способностью, например, они могли свободно проникать внутрь дома, даже спать в постели с ребенком. Иногда их клали в колыбель перед ребенком, чтобы они забрали на себя все невзгоды.
Нельзя сидеть в углу стола
В прошлом считали, что сиденье в углу стола может отрицательно повлиять на человека и его жизнь.
Бытует мнение, что угол стола, который образуется слиянием двух краев, способен собирать и передавать отрицательную энергию. Человек, который окажется в углу стола, может потерять жизненные силы, почувствовать усталость и сонливость. Это может привести к снижению работоспособности и потере хорошего характера. А также:
- сидение в углу стола хозяином дома может привести к голоду и нищете для всей его семьи
- если в опасной части стола садится семейный человек, это может привести к серьезным конфликтам в семье.
- если девушка будет часто сидеть на углу - она может никогда не выйти замуж или иметь несчастливый брак
- если же мужчина садится на угол стола, то он может жениться несколько раз, но все его браки будут несчастливы.
Ненароком вступить в помет - к деньгам
Многие считают, что если ненароком вступить в помет, особенно левой ногой, это к деньгам. Некоторые связывают левую сторону с лукавым, и поэтому с этой стороной часто ассоциируются деньги, полученные нечестным путем. Также в народном воображении деньги часто связываются с нечистой силой, потому что крупные суммы могут быть получены с помощью дьявола.
Кроме того, в фольклоре фекалии, особенно птичьи, воспринимаются как сообщения из потустороннего мира. Например, сны о помете животных могут быть предвестниками денег или прибыли.
По народным верованиям, души умерших могут общаться с живыми через птиц, поэтому птичий помёт может быть символическим сообщением из того мира.
Если тебя перешагнули, то уже не вырастешь
В детстве часто говорили, что если тебя перешагнули, то ты больше не вырастешь. Существовало верование, что это действие может быть отменено только в том случае, если переступить назад.
Это верование отражает давнюю связь с потусторонним миром. По этим поверьям, когда кого-то переступают, символически ставят на него крест. С давних пор это воспринималось как связь с духовными силами и такой жест имел важное значение в народных представлениях.
Также считалось, что нижняя часть человеческого тела имеет особое символическое содержание, ассоциирующееся с потусторонним миром. Существовало убеждение в лечебно-магической силе перешагиваний, особенно если их выполняла мать над больным ребенком.
Когда врешь, скрести пальцы
Скрещенные пальцы, независимо от того, перед лицом или за спиной, символизируют крест, веру в Бога и его защиту. Этот жест возник в период гонений, когда верующие приветствовали друг друга, показывая, что они принадлежат своему окружению в этом месте и не боятся.
Также этот жест связывали с давними верованиями о том, что там, где появляется крест, пробуждается дух, который может быть как добрым, так и злым. Иногда люди вызывали этот дух на помощь, когда ставили крест. А когда скрещивали пальцы за спиной, это был способ обходного маневра, чтобы обмануть духа и не получить наказание за ложь.
Напомним, раньше мы писали, почему нельзя праздновать день рождения в другой день.
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При написании материала были использованы следующие источники: сайт Дрогобычской духовной семинарии, UkrMedia, Yak Koshachek и HowStuffWorks.