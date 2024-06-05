Вступил в помет - к деньгам. Топ-5 суеверий, в которые все еще верят украинцы

На протяжении всей истории Украины люди верили в разнообразные обычаи и убеждения, которые охватывали все сферы жизни. Некоторые из этих традиций продолжают существовать и сейчас, хотя многие из них уже ушли в прошлое.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-5 предрассудков, в которые до сих пор верят многие украинцы.

Черная кошка переходит дорогу - к несчастью

В народных рассказах часто упоминают черных кошек, сопровождавших ведьм.

Также люди думали, что в кошку может превратиться ведьма. Поэтому если черная кошка переходила дорогу, наше предки допускали, что это может быть ведьма в виде животного.

Также черная окраска кошек символизировала темные силы и нечисть.

Кроме того, издавна коты отличались от других животных тем, что имели особый доступ к человеческим домам. Согласно фольклору, они обладали удивительной способностью, например, они могли свободно проникать внутрь дома, даже спать в постели с ребенком. Иногда их клали в колыбель перед ребенком, чтобы они забрали на себя все невзгоды.

Нельзя сидеть в углу стола

В прошлом считали, что сиденье в углу стола может отрицательно повлиять на человека и его жизнь.

Бытует мнение, что угол стола, который образуется слиянием двух краев, способен собирать и передавать отрицательную энергию. Человек, который окажется в углу стола, может потерять жизненные силы, почувствовать усталость и сонливость. Это может привести к снижению работоспособности и потере хорошего характера. А также:

сидение в углу стола хозяином дома может привести к голоду и нищете для всей его семьи

если в опасной части стола садится семейный человек, это может привести к серьезным конфликтам в семье.

если девушка будет часто сидеть на углу - она может никогда не выйти замуж или иметь несчастливый брак

если же мужчина садится на угол стола, то он может жениться несколько раз, но все его браки будут несчастливы.

Ненароком вступить в помет - к деньгам

Многие считают, что если ненароком вступить в помет, особенно левой ногой, это к деньгам. Некоторые связывают левую сторону с лукавым, и поэтому с этой стороной часто ассоциируются деньги, полученные нечестным путем. Также в народном воображении деньги часто связываются с нечистой силой, потому что крупные суммы могут быть получены с помощью дьявола.

Кроме того, в фольклоре фекалии, особенно птичьи, воспринимаются как сообщения из потустороннего мира. Например, сны о помете животных могут быть предвестниками денег или прибыли.

По народным верованиям, души умерших могут общаться с живыми через птиц, поэтому птичий помёт может быть символическим сообщением из того мира.

Если тебя перешагнули, то уже не вырастешь

В детстве часто говорили, что если тебя перешагнули, то ты больше не вырастешь. Существовало верование, что это действие может быть отменено только в том случае, если переступить назад.

Это верование отражает давнюю связь с потусторонним миром. По этим поверьям, когда кого-то переступают, символически ставят на него крест. С давних пор это воспринималось как связь с духовными силами и такой жест имел важное значение в народных представлениях.

Также считалось, что нижняя часть человеческого тела имеет особое символическое содержание, ассоциирующееся с потусторонним миром. Существовало убеждение в лечебно-магической силе перешагиваний, особенно если их выполняла мать над больным ребенком.

Когда врешь, скрести пальцы

Скрещенные пальцы, независимо от того, перед лицом или за спиной, символизируют крест, веру в Бога и его защиту. Этот жест возник в период гонений, когда верующие приветствовали друг друга, показывая, что они принадлежат своему окружению в этом месте и не боятся.

Также этот жест связывали с давними верованиями о том, что там, где появляется крест, пробуждается дух, который может быть как добрым, так и злым. Иногда люди вызывали этот дух на помощь, когда ставили крест. А когда скрещивали пальцы за спиной, это был способ обходного маневра, чтобы обмануть духа и не получить наказание за ложь.