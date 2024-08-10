Топ-5 місць Буковини, які варто відвідати вже сьогодні

Буковина - це край, де кожен куточок наповнений історією, природною красою та самобутньою культурою. Від захопливих краєвидів гір до унікальних архітектурних пам'яток - цей регіон вражає своєю різноманітністю.

Які місця на Буковині треба відвідати обов'язково у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хотинська фортеця

У місті Хотин знаходиться могутня і добре збережена фортеця. Перші укріплення на цьому місці були закладені в 10 столітті за наказом Володимира Великого.

Сучасна фортеця, заснована в 13 столітті, розбудовувалася понад 5 століть, аж до кінця 18 століття. Окрім самої фортеці, поблизу збереглися в'їзні вежі, додатковий оборонний мур та церква.

У фортеці розташована експозиція з вогнепальною зброєю, а також кімнати, що імітують "катівню" і "в'язницю". Внутрішній двір, вежі та всі будівлі Хотинської фортеці збереглися чудово, а з її мурів відкривається вражаюча панорама Дністра.

Замок у Хотині (фото: Вікіпедія)

Печера "Попелюшка"

Таємнича печера "Попелюшка" частково знаходиться на Буковині, а частково - у Молдові. Вхід з української сторони розташований поблизу села Подвірне.

Відкрита у 1977 році, ця печера має протяжність понад 90 км. Багато її ділянок затоплені водою. Серед гіпсових печер "Попелюшка" займає третє місце за площею і восьме - серед найбільших печер світу.

Спочатку спелеологи не наважувалися обстежувати печеру через дуже брудний вхід, тому її назвали "Попелюшкою". Зараз, після зниження рівня води, дослідники виявили підземні озера, лабіринти та чудові печерні зали в товщі гіпсу.

Розкопана частина українського входу в печеру (фото: Вікіпедія)

Гірське Око

Розташоване на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, Буковинське око є одним із найцікавіших озер Карпат.

На відміну від більшості карпатських озер льодовикового походження, це озеро утворилося менш ніж 500 років тому внаслідок зсуву породи, яка перекрила гірський потік, створивши природну дамбу.

В озері водиться риба, а на його березі розташовані альтанки для відпочинку, які часто відвідують місцеві жителі, особливо у вихідні.

За місцевою легендою, озеро виникло на місці старої стаї. Згідно з переказами, в цих краях блукав мудрець або чаклун, який попросив їжі у вівчарів. Коли вони відмовили, він змахнув своєю палицею, і стая разом з вівчарями провалилася під землю, а на цьому місці згодом з'явилося озеро.

Буковинське око (фото: Вікіпедія)

Перевал Турецька Вершадь

Перевал, розташований неподалік села Хорви Чернівецької області, пропонує казкові панорами на Покутсько-Буковинські Карпати та знаходиться поруч із Вижницьким національним природним парком.

Цей перевал також відомий як Німчич - гірськолижний курорт з готелями та ресторанами. Взимку туристи приїжджають сюди для спусків на лижах, де діють підйомники та є три траси різної складності.

В інші пори року перевал приваблює любителів піших прогулянок, велосипедних поїздок та екскурсій до цікавих місць, пропонуючи незабутні враження від підйомів у гори та мальовничих маршрутів.

Перевал Німчич (фото: Вікіпедія)

Радарна станція "Памір"

На гірському хребтові Томнатик розташована покинута радянська радарна станція "Памір". Білі куполоподібні будівлі на тлі карпатських гір створюють фантастичну атмосферу.

Ця картина більше нагадує декорації до фільму про таємних агентів та інопланетян, ніж звичайний карпатський перевал. Раніше засекречений, а нині занедбаний "Памір" розташований майже на кордоні з Румунією.

З гірського хребта можна побачити землі Трансильванії та румунські гори Родна. Також, саме тут був знятий кліп Джамали на пісню "1944", яка перемогла на Євробаченні 2016 року.

Один з білих куполів (фото: Вікіпедія)