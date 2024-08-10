Топ-5 мест Буковины, которые следует посетить уже сегодня
Буковина - это край, где каждый уголок наполнен историей, природной красотой и самобытной культурой. От увлекательных пейзажей гор до уникальных архитектурных достопримечательностей - этот регион поражает своим разнообразием.
Какие места на Буковине нужно посетить обязательно в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Хотинская крепость
В городе Хотин находится могущественная и хорошо сохранившаяся крепость. Первые укрепления на этом месте были заложены в 10 веке по приказу Владимира Великого.
Современная крепость, основанная в 13 веке, перестраивалась более 5 веков, вплоть до конца 18 века. Кроме самой крепости, вблизи сохранились въездные башни, дополнительная оборонная стена и церковь.
В крепости расположена экспозиция с огнестрельным оружием, а также комнаты, имитирующие "пыточную" и "тюрьму". Внутренний двор, башни и все постройки Хотинской крепости сохранились прекрасно, а с ее стен открывается поразительная панорама Днестра.
Замок в Хотине (фото: Википедия)
Пещера "Золушка"
Таинственная пещера "Золушка" частично находится на Буковине, а частично - в Молдове. Вход с украинской стороны расположен вблизи села Подворное.
Открытая в 1977 году, эта пещера имеет протяженность более 90 км. Многие ее участки затоплены водой. Среди гипсовых пещер "Золушка" занимает третье место по площади и восьмое - среди самых больших пещер мира.
Сначала спелеологи не решались обследовать пещеру из-за очень грязного входа, поэтому ее назвали "Золушкой". Сейчас после снижения уровня воды исследователи обнаружили подземные озера, лабиринты и замечательные пещерные залы в толще гипса.
Раскопанная часть украинского входа в пещеру (фото: Википедия)
Горный Глаз
Расположенный на высоте около 1000 метров над уровнем моря, Буковинский глаз является одним из самых интересных озер Карпат.
В отличие от большинства карпатских озер ледникового происхождения, это озеро образовалось менее 500 лет назад вследствие оползня породы, которая перекрыла горный поток, создав природную дамбу.
В озере водится рыба, а на его берегу расположены беседки для отдыха, часто посещаемые местными жителями, особенно в выходные.
По местной легенде, озеро возникло на месте старой стаи. Согласно преданию, в этих краях бродил мудрец или колдун, попросивший еды у пастухов. Когда они отказали, он смахнул своей палкой, и стая вместе с пастухами провалилась под землю, а на этом месте впоследствии появилось озеро.
Буковинский глаз (фото: Википедия)
Перевал Турецкая Вершадь
Перевал, расположенный недалеко от села Хорвы Черновицкой области, предлагает сказочные панорамы на Покутско-Буковинские Карпаты и находится рядом с Вижницким национальным природным парком.
Этот перевал также известен как Нимчич - горнолыжный курорт с отелями и ресторанами. Зимой туристы приезжают сюда для спусков на лыжах, где действуют подъемники и три трассы разной сложности.
В другое время года перевал привлекает любителей пеших прогулок, велосипедных поездок и экскурсий в интересные места, предлагая незабываемые впечатления от подъемов в горы и живописных маршрутов.
Перевал Нимчич (фото: Википедия)
Радарная станция "Памир"
На горном хребте Томнатик расположена заброшенная советская радарная станция "Памир". Белые куполообразные постройки на фоне карпатских гор создают фантастическую атмосферу.
Эта картина больше напоминает декорации к фильму о тайных агентах и инопланетянах, чем обычный карпатский перевал. Ранее засекреченный, а ныне заброшенный "Памир" расположен почти на границе с Румынией.
С горного хребта можно увидеть земли Трансильвании и румынские горы Родна. Также именно здесь был снят клип Джамалы на песню "1944", которая победила на Евровидении 2016 года.
Один из белых куполов (фото: Википедия)
Ранее мы рассказывали о том, какие 8 старейших городов Украины поражают своей красотой.
А также писали о том, какие храмы Украины следует посетить хотя бы раз в жизни.
В написании материала использовались следующие источники: Википедия, ТСН, Черновицкий луч, Dovkola.Media, 0372.