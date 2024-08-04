8 найстаріших міст України, які вражають своєю красою сьогодні

Україна може похвалитися багатою історією, а її міста - тим, що стали живими свідками багатьох епох та подій. Серед них є такі, що вже протягом століть вражають своєю архітектурною спадщиною, мальовничими пейзажами та неповторною атмосферою.

Які в Україні є найстаріші міста, що вражають красою й сьогодні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Білгород-Дністровський

Це місто в Одеській області вважається найстаршим містом України. Воно було започатковане ще в 4 столітті до нашої ери й одне з небагатьох, яке збереглось до нашого часу. Скіфи-орачі спочатку назвали це місто Тіра.

З того часу місто мало багато назв від різних народів, проте в 1944 році місто було перейменовано на Білгород-Дністровський. Це місто має важливу історичну пам’ятку - Аккерманську фортецю, яка відіграла не останню роль в багатьох війнах на цих територіях.

Аккерманська фортеця (фото: Вікіпедія)

Коростень

Про це місто у Житомирській області перша згадка була у 945 році, проте, засновано воно було ще у 705 році. В давні часи це була столиця союзу племен древлян.

В подальшій історії місто відігравало важливу роль у війнах. Починаючи від 946 року, коли княгиня Ольга спалила Іскоростень і закінчуючи Другою світовою війною.

Також, трагічний відбиток на місті лишила Чорнобильська катастрофа, позаяк, місто знаходиться всього за 80 кілометрів від атомної станції.

Центр Коростеня (фото: Вікіпедія)

Київ

Легенда про Кия, Щека і Хорива та їхню сестру Либідь, які заснували столицю України знають майже всі діти з самого змалечку. Умовна-офіційна дата - 482 рік, проте за дослідженнями істориків дата коливається від 4 до 7 століття.

Найстаршою будівлею Києва вважається Софійський собор, який був збудований у 1037 році на замовлення Ярослава Мудрого.

Також місто відоме на весь світ найвищою будівлею у Європі - Батьківщина-Мати. Місто багате на свою історію та відігравало та продовжує відігравати важливу історичну, політичну, військову, економічну роль.

Міст через Дніпро у Києві (фото: Getty Images)

Ужгород

Офіційний рік заснування найменшого обласного центру України - 872 рік. До середини 19 століття поселення мало назву "Унгвар" на честь річки Унг, на берегах якої воно виникло, а сучасну назву місто отримало вже пізніше.

Одними з ймовірних засновників міста вважають плем’я білих хорватів. Найвідоміша споруда Ужгорода - Ужгородський замок, який нині діє як краєзнавчий музей.

Ужгородський замок (фото: Вікіпедія)

Житомир

Це місто має багату історію, адже було засноване у 884 році. Свою назву місто отримало на честь руського дружинника київських князів Аскольда та Діра - Житомира, який, за легендою, відмовився служити Олегу, сховався в лісах і оселився на високій скелі при злитті річок Кам'янки та Тетерева. Головною площею є Соборний майдан, а найвідоміша, хоча й коротка, центральна вулиця - Михайлівська.

Міська рада Житомиру (фото: Вікіпедія)

Хотин

Хотин розташований у Чернівецькій області і його заснування датується 1002 роком. Вже за часів Київської Русі на берегах Дністра тут вирувало життя і творилася історія.

Велична Хотинська фортеця, яка входить до списку семи чудес України, відома не лише в Україні, а й у Європі.

Протягом своєї історії місто неодноразово переходило під владу різних правителів, імперій та завойовників. Завдяки цьому тут можна побачити безліч пам'яток, які варто відвідати.

Хотинська фортеця (фото: Вікіпедія)

Переяслав

Місто розташоване у Київській області. Перша історична згадка про місто була в 907 році, проте точна дата невідома.

Згідно з легендою, саме тут відбулася битва між русичами та печенігами, де кожум’яка Ян здобув перемогу над ворогом у поєдинку сам на сам.

Після цього населений пункт отримав назву Переяслав, що означає "перейняв славу". Деякий час тут проживав Богдан Хмельницький і через це у місті є багато пам’яток на його честь.

Найвідоміша будівля - Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", який є одним із найбільших заповідників України.

Майдан Богдана Хмельницького (фото: Вікіпедія)

Полтава

Засноване місто було ще в 899 році, проте перша історична згадка з’явилась аж у 1174 році. На початку XX століття місто називали "Духовним центром України" завдяки діяльності численних видатних діячів духовенства, культури та мистецтва, а також значним церковним та історичним пам'яткам.

Крім того, Полтава була найважливішим центром розвитку української культури та просвіти того часу. Найвідоміша архітектурна споруда - пам’ятник Івану Котляревському, що став першим в історії пам’ятником українському письменнику.

Пам’ятник Івану Котляревському (фото: Вікіпедія)