Топ-5 кращих батьків за знаком Зодіаку. Хто ці ідеальні чоловіки

Телець

Він терплячий, практичний і раціональний, а це означає, що він впорається з будь-якими примхами дитини. Завдяки залізній витримці він може бути спокійним в будь-якій ситуації, а життєвий досвід і мудрість допомагають йому вкладати у виховання малюка все найкраще.

З дівчатками Телець ніжний і спокійний, а от з хлопчиками - трішки суворий. З усім тим для своїх дітлахів тато-Телець готовий на все!

Діва

Найголовніша перевага тата-Діви - це те, що для своїх дітей він ладен звернути гори. Він досить суворий, і навіть може висловлювати критику на адресу близьких, але робить це досить м'яко.

Іноді він може бути прискіпливий, але не варто на це ображатися. Його по-справжньому турбує майбутнє дітей, тому він іноді може перегинати палицю.

Терези

Татусі-Терези - справжні естети. Вони цінують красу, і з дитинства намагаються прищеплювати дітям любов до мистецтва.

Часом Терези бувають нерішучі і м'якотілі, але все це тому, що вони бояться якось нашкодити дитині. Іноді дітки сідають йому на шию, але він дуже швидко це присікає.

Козеріг

Якщо Козероги балують дітей, то роблять це в міру. В цілому, вони досить раціональні і практичні татусі, які ледь не з пелюшок налаштовують дітей на успіх.

Коли у Козерога з'являються діти, він із суворого і досить жорсткого чоловіка перетворюється на доброго татуся.

Водолій

Татусі-Водолії терпіти не можуть жити за розкладом, але це не заважає бути їм прекрасними батьками. Дух авантюризму і жага пригод тягнуть його куди-небудь, аби тільки не сидіти на місці: в гори, в подорожі, на прогулянки.

Він не сидить вдома і не дозволяє лінуватися своїм дітям, тож з таким татом не засумуєш.