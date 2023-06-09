Топ-5 лучших родителей по знаку Зодиака. Кто эти идеальные мужчины

Телец

Он терпелив, практичен и рационален, а это значит, что он справится с любыми прихотями ребенка. Благодаря железной выдержке он может быть спокоен в любой ситуации, а жизненный опыт и мудрость помогают ему вкладывать в воспитание малыша все лучшее.

С девочками Телец нежный и спокойный, а вот с мальчиками - немножко суровый. Со всем тем для своих детей папа-Телец готов на все!

Дева

Самое главное преимущество папы-Девы - это то, что для своих детей он готов свернуть горы. Он достаточно суров, и даже может выражать критику в адрес близких, но делает это довольно мягко.

Иногда он может быть придирчив, но не стоит на это обижаться. Его по-настоящему беспокоит будущее детей, поэтому иногда он может перегибать палку.

Весы

Папы-Весы - настоящие эстеты. Они ценят красоту, и с детства стараются прививать детям любовь к искусству.

Иногда Весы бывают нерешительны и мягкотелы, но все это потому, что они боятся как-то навредить ребенку. Иногда детки садятся ему на шею, но он очень быстро это пресекает.

Козерог

Если Козероги балуют детей, то делают это в меру. В целом, они достаточно рациональны и практичные папы, которые чуть ли не с пеленок настраивают детей на успех.

Когда у Козерога появляются дети, он из строгого и жесткого мужчины превращается в доброго папу.

Водолей

Папы-Водолии терпеть не могут жить по расписанию, но это не мешает быть им прекрасными родителями. Дух авантюризма и жажда приключений тянут его куда-нибудь, лишь бы не сидеть на месте: в горы, в путешествия, на прогулки.

Он не сидит дома и не позволяет лениться своим детям, так что с таким папой не соскучишься.