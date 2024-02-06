Топ-5 корисних додатків для навчання на основі нейромереж

Duolingo

Один з найбільш популярних освітніх сервісів надає вправи з аудіювання, практичні завдання для тренування розмовної мови та читання кількома десятками мов.

Розробники та автори курсів Duolingo давно використовують нейронні мережі при створенні уроків та тестів, причому система, що навчає, автоматично адаптується під індивідуальні успіхи кожного учня.

Крім звичайних інструментів Duolingo, спільно з компанією OpenAI, була запущена спеціальна версія сервісу - Duolingo Max, заснована на мовній моделі GPT‑4. Ця програма використовує нейронні мережі для створення персоналізованих курсів, що відповідають рівню знань кожного користувача.

Duolingo Max включає дві ключові функції - Explain My Answer та Roleplay. Перша надає автоматичні пояснення та підказки до питань. Друга призначена для проведення рольових діалогів з нейромережею на різні теми у формі чату.

Віртуальне спілкування допоможе відточити розмовні навички, якщо немає можливості спілкуватися з живими носіями мови.

На даний момент Duolingo Max працює тільки з іспанською та французькою мовами та доступно у США, Великобританії, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Розробники обіцяють додати інші мови та розширити географію обслуговування. Підписка на версію Max коштує 30 доларів на місяць.

Duolingo (фото: ionline.es)

Paperclips

Сервіс Paperclips використовує нейромережу для автоматичного створення карток з інформацією з PDF-файлів або веб-сайтів, що значно економить час, який зазвичай витрачається на їхнє ручне складання. Готовий комплект записів легко експортувати у форматах PDF, CSV або онлайн-платформи Anki, Quizlet і Zorbi.

Цей інструмент підходить для створення карток у різних галузях, включаючи історію, медицину, біологію, інформатику, економіку та багато інших. Paperclips корисний як для студентів під час підготовки до іспитів, так і для викладачів під час складання перевірочних робіт.

Paperclips Web доступний на офіційному сайті, а Paperclips Copilot представлений як розширення для браузера Chrome. Безкоштовна версія дозволяє обробити два PDF-файли та створити 25 нотаток з веб-сторінок. Обмеження на кількість знімаються платною підпискою: 17 доларів за 4 місяці або 37 доларів за рік.

Paperclips (фото: ionline.es)

Yippity

Yippity автоматично перетворює будь-який текст або посилання на веб-сайт на вікторину, створюючи набір запитань та відповідей на основі обробленого контенту. В даний час сервіс взаємодіє тільки з англійською, італійською та іспанською мовами.

Сформовані питання можна перекласти і потім використовувати їх у додатку для створення карток з короткою інформацією або інструментом для розробки тестів. Yippity, із застосуванням нейронної мережі, здатний обробляти текст обсягом трохи більше 10 000 символів. Складений список можна надіслати комусь за допомогою кнопки Share.

Сервіс надає безкоштовну можливість створювати три тести на місяць. Платна підписка з необмеженою кількістю запитів доступна за 5 доларів на місяць.

Yippity (фото: ionline.es)

Ask Your PDF

Інструмент, заснований на нейромережі, швидко обробляє PDF-документи та надає відповіді на запитання у формі чат-бота. Ask Your PDF генерує короткий опис завантаженого файлу і пропонує користувачам кілька зразкових питань, пов'язаних із вмістом.

Сервіс здатний аналізувати складні документи, що дозволяє ефективніше освоїти наукові та художні тексти. AskYourPDF підтримує не лише формат PDF, а й TXT, EPUB, RTF, CSV, а також формати презентацій Microsoft Office.

На даний момент інструмент надається безкоштовно. У майбутньому розробники обіцяють запровадити додаткові можливості за додаткову плату, такі як підтримка дуже довгих книг, менеджер файлів, можливість одночасного чату для кількох проектів та підтримка формату OCR.

Ask Your PDF (фото: ionline.es)

Converso

Converso є чат-ботом, призначеним для практики спілкування та листа іноземними мовами в різних сценаріях. Користувачі можуть вибирати безліч діалогів, включаючи взаємодію з продавцем у магазині, перукарем, офіціантом, колегою в офісі, неформальною обстановкою, музикантом, а також зі знавцем кінематографу.

Сервіс прагне імітувати природне спілкування, де можна вводити повідомлення як текстом, так і голосом. Питання від робота доповнюються автоматичним озвученням.

Коли відбувається діалог, відкривається чат з помічником-репетитором. Він може надавати переклад слів, пояснювати незнайомі висловлювання і підказувати формулювання відповідей.

Converso орієнтований насамперед на учнів середнього рівня, допомагаючи їм розширити базовий словниковий запас і покращити знання граматики. Для використання сервісу потрібна безкоштовна реєстрація.

Converso (фото: ionline.es)