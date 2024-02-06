Топ-5 полезных приложений для обучения на основе нейросетей

Duolingo

Один из наиболее популярных образовательных сервисов предоставляет упражнения по аудированию, практические задания для тренировки разговорной речи и чтения на нескольких десятках языков.

Разработчики и авторы курсов Duolingo давно используют нейронные сети при создании уроков и тестов, причем обучающая система автоматически адаптируется под индивидуальные успехи каждого ученика.

В дополнение к обычным инструментам Duolingo, совместно с компанией OpenAI, была запущена специальная версия сервиса - Duolingo Max, основанная на языковой модели GPT‑4. Это приложение использует нейронные сети для создания персонализированных курсов, соответствующих уровню знаний каждого пользователя.

Duolingo Max включает две ключевые функции - Explain My Answer и Roleplay. Первая предоставляет автоматические объяснения и подсказки к вопросам. Вторая предназначена для проведения ролевых диалогов с нейросетью по различным темам в форме чата.

Виртуальное общение поможет отточить разговорные навыки, особенно если нет возможности общаться с живыми носителями языка.

На текущий момент Duolingo Max работает только с испанским и французским языками и доступно в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Разработчики обещают добавить другие языки и расширить географию обслуживания. Подписка на версию Max стоит 30 долларов в месяц.

Duolingo (фото: ionline.es)

Paperclips

Сервис Paperclips использует нейросеть для автоматического создания карточек с информацией из PDF-файлов или веб-сайтов, что значительно экономит время, которое обычно тратится на их ручное составление. Готовый комплект записей легко экспортировать в форматах PDF, CSV или на онлайн-платформы Anki, Quizlet и Zorbi.

Этот инструмент подходит для создания карточек в различных областях, включая историю, медицину, биологию, информатику, экономику и многие другие. Paperclips полезен как для студентов во время подготовки к экзаменам, так и для преподавателей при составлении проверочных работ.

Paperclips Web доступен на официальном сайте, а Paperclips Copilot представлен в виде расширения для браузера Chrome. Бесплатная версия позволяет обработать два PDF-файла и создать 25 заметок с веб-страниц. Ограничения на количество снимаются с помощью платной подписки: 17 долларов за 4 месяца или 37 долларов за год.

Paperclips (фото: ionline.es)

Yippity

Yippity автоматически превращает любой текст или ссылку на веб-сайт в викторину, создавая набор вопросов и ответов на основе обработанного контента. В настоящее время сервис взаимодействует только с английским, итальянским и испанским языками.

Сформированные вопросы можно перевести и затем использовать их в приложении для создания карточек с краткой информацией или инструменте для разработки тестов. Yippity, с применением нейронной сети, способен обрабатывать текст объемом не более 10 000 символов. Составленный список можно переслать кому‑нибудь с помощью кнопки Share.

Сервис предоставляет бесплатную возможность создавать три теста в месяц. Платная подписка с неограниченным количеством запросов доступна за 5 долларов в месяц.

Yippity (фото: ionline.es)

Ask Your PDF

Инструмент, основанный на нейросети, быстро обрабатывает PDF-документы и предоставляет ответы на вопросы в форме чат-бота. Ask Your PDF генерирует краткое описание загруженного файла и предлагает пользователям несколько примерных вопросов, связанных с его содержимым.

Сервис способен анализировать сложные документы, что позволяет более эффективно освоить научные и художественные тексты. AskYourPDF поддерживает не только формат PDF, но и TXT, EPUB, RTF, CSV, а также форматы презентаций Microsoft Office.

На текущий момент инструмент предоставляется бесплатно. В будущем разработчики обещают внедрить дополнительные возможности за дополнительную плату, такие как поддержка очень длинных книг, менеджер файлов, возможность одновременного чата для нескольких проектов и поддержка формата OCR.

Ask Your PDF (фото: ionline.es)

Converso

Converso представляет собой чат-бот, предназначенный для практики общения и письма на иностранных языках в различных сценариях. Пользователи могут выбирать множество диалогов, включая взаимодействие с продавцом в магазине, парикмахером, официантом, коллегой в офисе, в неформальной обстановке, музыкантом, а также с знатоком кинематографа.

Сервис стремится имитировать естественное общение, где сообщения можно вводить как текстом, так и голосом. Вопросы от бота дополняются автоматической озвучкой.

В то время как происходит диалог, открывается чат с помощником-репетитором. Он может предоставлять перевод слов, объяснять незнакомые выражения и давать подсказки по формулировке ответов.

Converso ориентирован в первую очередь на учеников среднего уровня, помогая им расширить базовый словарный запас и улучшить знания грамматики. Для использования сервиса необходима бесплатная регистрация.

Converso (фото: ionline.es)