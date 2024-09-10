Топ-5 кольорів манікюру, які будуть на піку популярності у вересні 2024 року: фото

Темний шоколад

Це один із трендів 2024 року. Якщо ви ще не експериментували з темними кольорами, оберіть насичений коричневий відтінок.

Він настільки глибокий, що за певного освітлення навіть може здаватися чорним. У той же час він менш різкий, ніж чорний, і тому є набагато більш носибельним кольором, який, як і раніше, поєднуватиметься з усіма речами в гардеробі.

Насичений коричневий у моді (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Крижаний блакитний

Блакитні нігті такого відтінку нагадують про найхолоднішу зиму. Однак цей колір чудово поєднується як із блідою, так із смаглявою шкірою завдяки вершковому пастельному підтону.

Багато стилістів вважають, що це ностальгічне повернення до крижано-блакитних тіней 2000 року, а також відтінок, що підвищує вироблення дофаміну, що викликає почуття щастя та ейфорії.

Блакитні нігті (фото: instagram.com/buffcs)

Фіолетово-сірий

Багато модниць віддають перевагу спокійному сірому відтінку. Це зовсім не означає, що таке покриття виглядатиме нудно і непомітно, навпаки, додавши потрібні деталі або навіть залишивши покриття в один тон, ви можете отримати гарний лаконічний дизайн.

А у вересні 2024 року придивіться також до фіолетово-сірого кольору, який підкреслить вашу індивідуальність.

Варіант на осінь 2024 року (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Зелений

Також можна поекспериментувати із зеленими відтінками. Якщо навесні чимало модниць обирають світло-зелені кольори, що нагадують фарби молодої трави, то восени - темніші та насиченіші.

Це може колір лісової зелені, оливковий або зелений із шиммерними блискітками.

Модні зелені відтінки на осінь (фото: instagram.com/melanated.mani)

Бордовий

Також у вересні на піку популярності бордовий або, як його ще називають, винний колір. Цей відтінок є більш затемненою версією класичного червоного, який також залишається в трендах осені.

Бордовий підходить для нігтів будь-якої форми, але може погано виглядати на коротких, так як відтінок все ж таки відноситься до темної кольорової гами. Якщо ви вирішили використовувати саме цей колір, краще вибрати однотонне глянсове покриття.

Бордовий теж у тренді (фото: instagram.com/themaniclub)