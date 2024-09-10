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Топ-5 цветов маникюра, которые будут на пике популярности в сентябре 2024 года: фото

Модный маникюр на сентябрь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Пока осень балует нас теплом и хорошей погодой, можно решиться на смелые эксперименты со стилем и дизайном на ногтях.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие оттенки подобрать для первого маникюра в сентябре, чтобы быть в тренде.

Темный шоколад

Это один из трендов 2024 года. Если вы еще не экспериментировали с темными цветами, выберите насыщенный коричневый оттенок.

Он настолько глубокий, что при некотором освещении даже может казаться черным. В то же время он менее резкий, чем черный, и поэтому является гораздо более носибельным цветом, который по-прежнему будет сочетаться со всем вещами в гардеробе.

Насыщенный коричневый в моде (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Ледяной голубой

Голубые ногти такого оттенка напоминают о самой холодной зиме. Однако этот цвет прекрасно сочетается как с бледной, так со смуглой кожей благодаря сливочному пастельному подтону.

Многие стилисты считают, что это ностальгический возврат к ледяно-голубым теням 2000 года, а также оттенок, повышающий выработку дофамина, который вызывает чувство счастья и эйфории.

Голубые ногти (фото: instagram.com/buffcs)

Фиолетово-серый

Многие модницы отдают предпочтение спокойному серому оттенку. Это вовсе не означает, что такое покрытие будет выглядеть скучно и неприметно, напротив, добавив нужные детали или даже оставив покрытие в один тон, вы можете получить красивый лаконичный дизайн.

А в сентябре 2024 присмотритесь также к фиолетово-серому цвету, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Вариант на осень 2024 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Зеленый

Также можно поэкспериментировать с зелеными оттенками. Если весной многие модницы выбирают светло-зеленые цвета, напоминающие краски молодой травы, то осенью - более темные и насыщенные.

Это может цвет лесной зелени, оливковый или же зеленый с шиммерными блестками.

Модные зеленые оттенки на осень (фото: instagram.com/melanated.mani)

Бордовый

Также в сентябре на пике популярности бордовый или, как его еще называют, винный цвет. Этот оттенок представляет собой более затемненную версию классического красного, который также остается в трендах осени.

Бордовый подходит для ногтей любой формы, но может плохо смотреться на коротких, так как оттенок все же относится к темной цветовой гамме. Если вы решили использовать именно этот цвет, то лучше выбрать однотонное глянцевое покрытие.

Бордовый тоже в тренде (фото: instagram.com/themaniclub)

Ранее мы рассказали, как выглядит самый модный оттенок джинсов на осень-2024.

Также читайте, какой маникюр сделает вас самой модной.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: Lauren, The Mani Club, Buff - edinburgh manicurists, Melanated Mani aka Anna.

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