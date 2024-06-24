Топ-5 дивовижних фактів, чому тварини перевершують людину

Сила

Бувши людьми, ми вважаємо себе найсильнішою расою. Хоча наша сила значна, крихітні істоти, такі як жуки та мурахи, можуть змусити нас соромитися. Наприклад, гнойовий жук може тягнути вагу, що у 1141 раз перевищує його власний. Людський еквівалент такої сили - майже 73 000 кілограмів.

У цьому "змаганні" виграють африканські слони. Ці величезні, але при тому милі істоти можуть переносити більше ніж 9000 кілограмів за допомогою свого хобота. Вони можуть підіймати величезні предмети, у тому числі своїх дитинчат, та споживають неймовірну кількість води, що необхідна їм для виживання.

Африканські слони найсильніші у світі (фото: Freepik)

Швидкість

На відміну від сили, дрібніші істоти необов'язково привертають увагу з погляду швидкості. Наприклад, один з найшвидших людей у ​​світі, Усейн Болт, був відомий тим, що досяг швидкості 44,72 кілометра на годину у бігу на 100 метрів. Однак гепард легко подвоює швидкість Болта всього за 3 секунди.

Птах сапсан, відомий як одна з найшвидших живих істот, може розвивати приголомшливу швидкість 355 кілометрів на годину. Ця неймовірна істота перевершує майже всі досягнення людства.

Причина цього - проста необхідність. Щоб перехопити свою здобич у небі, сапсан має пірнати з величезною швидкістю. Досягати цього йому дозволяє поєднання тонкого пір'я, загострених крил та аеродинамічного тіла.

Продуктивність

Деякі бджоли будуть працювати лише кілька годин, а деякі - понад 12. Робочі бджоли, які постійно працюють у вулику, зайняті вдень та вночі. Завдяки відсутності обмежень, заснованих на факторах навколишнього середовища і часу, ці бджоли можуть продовжувати свої завдання (такі, як охолодження гнізда крилами та догляд за різними стільниками) постійно.

Мурахи - ще один яскравий приклад продуктивності. У мурашиній спільноті кожен член повинен виконувати свою роль. Хтось захищає свою колонію, хтось збирає їжу, а хтось воює, щоб поневолити інші колонії мурах. Це не тільки важка, але також трудомістка і тривала робота.

У той час як ми лягаємо наприкінці важкого дня і годинами відпочиваємо, робочі мурахи сплять всього лише 4-5 годин протягом дня. Доведено, що це скорочує тривалість їхнього життя.

Мурахи одні з найпродуктивніших видів істот на планеті (фото: Freepik)

Адаптація

Як люди, ми зробили кілька неймовірних адаптацій. Однак вони значною мірою залежали від машин та будівництва. Інші тварини не вміють робити такі копіткі речі своїми руками.

Таким чином, протягом тисяч і мільйонів років вони були змушені адаптуватися. Припустимо, що тварина, яка живе в Південній Африці, не могла адекватно прогодувати себе, бо не дотягувалася до їжі. Протягом дуже довгого часу шия цієї істоти росла і врешті-решт тварина стала тим, кого ми знаємо зараз - жирафом.

Ще один класичний приклад адаптації - політ. У той час, як мавпи воліють розгойдуватися і стрибати через величезні навіси, деякі тварини використовують простіший підхід - втечу (наприклад, міграція).

Бій

У битві тварини виграють нас з великою перевагою. Люди мають неймовірне оптичне обладнання. Крім контактних лінз та окулярів, ми розробили телескопи, здатні бачити великі відстані у нашому Всесвіті.

Однак це обладнання не компенсує наших недоліків у реальній практиці. Ймовірно, це пов'язано з тим, що людям більше не потрібно тинятися широкими відкритими просторами, щоб вижити. Істотам, які не мають доступу до сільського господарства, наприклад птахам, потрібен сильний зір. Вони повинні мати можливість побачити свою жертву задовго до того, як будуть помічені.

Наприклад, орел - класичний приклад тварини із чудовим зором. Навіть найбільш короткозорі орли бачать у чотири рази краще, ніж середня людина. За оцінками, орел може побачити кролика на відстані до 5 км.