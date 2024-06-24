Топ-5 удивительных фактов, почему животные превосходят человека

Сила

Будучи людьми, мы считаем себя сильнейшей расой. Хотя наша сила значительна, крошечные существа, такие как жуки и муравьи, могут заставить нас стыдиться. К примеру, навозный жук может тянуть вес, который в 1141 раз превосходит его собственный. Человеческий эквивалент такой силы - почти 73 000 килограммов.

В этом "соревновании" выигрывают африканские слоны. Эти огромные, но при этом милые существа могут переносить более 9000 килограммов с помощью своего хобота. Они могут поднимать огромные предметы, включая своих детенышей, и потребляют невероятное количество воды, которое необходимое им для выживания.

Африканские слоны самые сильные в мире (фото: Freepik)

Скорость

В отличие от силы, более мелкие существа необязательно привлекают внимание с точки зрения скорости. Например, один из самых быстрых людей в мире, Усэйн Болт, был известен тем, что достиг скорости 44,72 километра в час в беге на 100 метров. Однако гепард легко удваивает скорость Болта всего за 3 секунды.

Птица сапсан, известная как одно из самых быстрых живых существ, может развивать потрясающую скорость 355 километров в час. Это невероятное существо превосходит почти все достижения человечества.

Причина этого - простая необходимость. Чтобы перехватить добычу в небе, сапсан должен нырять с огромной скоростью. Достигать этого ему позволяет сочетание тонких перьев, заостренных крыльев и аэродинамического тела.

Производительность

Некоторые пчелы будут работать всего несколько часов, а некоторые - более 12. Рабочие пчелы, постоянно работающие в улье, заняты днем и ночью. Благодаря отсутствию ограничений, основанных на факторах окружающей среды и времени, эти пчелы могут продолжать свои задачи (такие, как охлаждение гнезда крыльями и уход за разными сотами) постоянно.

Муравьи - еще один яркий пример продуктивности. В муравьином сообществе каждый член должен выполнять свою роль. Кто-то защищает свою колонию, кто-то собирает еду, а кто-то воюет, чтобы поработить другие колонии муравьев. Это не только тяжелая, но также трудоемкая и длительная работа.

В то время как мы ложимся в конце тяжелого дня и часами отдыхаем, рабочие муравьи спят всего 4-5 часов в течение дня. Доказано, что это сокращает продолжительность их жизни.

Муравьи одни из самых продуктивных видов существ на планете (фото: Freepik)

Адаптация

Как люди мы сделали несколько невероятных адаптаций. Однако они в значительной степени зависели от машин и строительства. Другие животные не умеют делать такие кропотливые вещи своими руками.

Таким образом, на протяжении тысячи миллионов лет они были вынуждены адаптироваться. Допустим, что животное, живущее в Южной Африке, не могло адекватно прокормить себя, поскольку недотягивалось до пищи. В течение очень долгого времени шея этого существа росла и в конце концов животное стало тем, кого мы знаем сейчас - жирафом.

Еще один классический пример адаптации - полет. В то время как обезьяны предпочитают раскачиваться и прыгать из-за огромных навесов, некоторые животные используют более простой подход - бегство (например, миграция).

Бой

В битве животные выиграют нас с большим преимуществом. Люди имеют невероятное оптическое оборудование. Кроме контактных линз и очков мы разработали телескопы, способные видеть большие расстояния в нашей Вселенной.

Однако это оборудование не компенсирует наши недостатки в реальной практике. Вероятно, это связано с тем, что людям больше не нужно слоняться по широким открытым пространствам, чтобы выжить. Существам, не имеющим доступа к сельскому хозяйству, например птицам, нужно сильное зрение. Они должны иметь возможность увидеть свою жертву задолго до того, как будут замечены.

Например, орел - классический пример животного с великолепным зрением. Даже самые близорукие орлы видят в четыре раза лучше, чем средний человек. По оценкам, орел может увидеть кролика на расстоянии до 5 км.