Топ-5 бойовиків для тих, хто любить екшн: ці фільми - справжній вибух емоцій

"Поза юрисдикцією"

У приміщенні американського консульства зникає хлопчик. Колишній солдат Сара починає напружені пошуки сина, долаючи неймовірні перешкоди та змови на шляху.



"Спустошення"

Детектив Волкер вирушає у небезпечну місію. Він повинен знайти зниклого сина політика. Справа виявляється непростою, адже доводиться розплутувати цілу мережу змов та корупції.



"Рейс навиліт"

Найманець вирушає на пошуки об'єкта, який відомий як "Привид". Під час міжнародного рейсу вони розуміють, що літак заповнений іншими кілерами, які мають одну мету - прибрати обох. Героям доводиться об'єднатися, щоб вижити.



"Джентльмени"

Мікі побудував у Великій Британії імперію з вирощування марихуани та вирішив її продати. Проте зрештою він опиняється в центрі жорсткої гри, де кожен хоче урвати шматок його бізнесу.



"Бджоляр"

Герой Джейсона Стейтема розпочинає шлях помсти коли з'ясовується, що він є колишнім оперативником потужної підпільної організації, відомої як "Бджолярі".