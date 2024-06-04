Топ-5 альтернатив пошуковика Google, які обов'язково потрібно спробувати

DuckDuckGo

DuckDuckGo - це найбільш довгоживучий альтернативний варіант для тих, хто піклується про приватність, і він, як і раніше, один з найкращих за кількістю функцій.

Сервіс безкоштовний, його дохід ґрунтується на рекламі, а сама реклама закладена виключно на тому, що ви шукаєте в даний момент. Тобто в пошуковій системі відсутнє довгострокове відстеження між сесіями пошуку.

У ньому є особливість, за допомогою якої можна повністю переглядати результати пошуку завдяки клавіатурі: просто введіть щось у пошуковий рядок, використовуйте стрілки вгору і вниз, щоб перейти до будь-якого результату на сторінці, і натисніть "Enter" для відкриття.

Ще є команди "bangs", які дозволяють шукати на інших сайтах прямо з пошукового рядка DuckDuckGo - наприклад, введення "!w" на початку запиту запустить пошук у Вікіпедії, повністю минаючи DuckDuckGo.

Існує понад 13 000 таких команд, які корисні для прямого пошуку на різних сайтах.

Сервіс зберіг хорошу репутацію в питаннях конфіденційності, принаймні щодо самого пошуковика. Деяким користувачам також не подобається вкладка "Chat", інтегрована з OpenAI. Однак важливо відзначити, що рекомендації ШІ не з'являються у стандартних пошукових запитах на DuckDuckGo.

DuckDuckGo (фото: Lifehacker)

Kagi

Kagi - це платна пошукова система, повністю позбавлена реклами. Теорія свідчить, що модель підписки дозволяє пропонувати якісні результати пошуку, не піддаючи розробників спокусу розбавити їх рекламою.

Одна з функцій, яка подобається користувачам - це можливість назавжди виключити результати з сайтів, які вам не подобаються. Це корисно, якщо ви помітили, що конкретний сайт постійно видає непотрібний матеріал. Також є інструмент для пошуку подкастів.

Головний мінус - це необхідність платити. Тарифні плани розпочинаються від 5 доларів на місяць. За таку суму ви отримуєте лише 300 пошуків. Необмежений пошук починається із 10 доларів на місяць.

Однак навіть за такого розкладу існує безкоштовна версія, але вона обмежена всього 100 пошуками в цілому.

Варто згадати і про невелику полеміку навколо компанії. В основному вона пов'язана з тим, як керується, а також приблизно з 2 мільйонами доларів інвестиційних коштів, які компанія нещодавно придбала. Це сталося після того, як команда похвалилася тим, що розвивалася власними силами.

Kagi (фото: Lifehacker)

Brave

Brave Search - це пошукова система від команди, що створила браузер Brave, який відомий завдяки вбудованим блокувальником реклами.

Головна відмінність Brave Search від DuckDuckGo полягає в тому, що він має власний індекс пошуку, побудований з нуля (DuckDuckGo об'єднує свій власний індекс з даними Bing та багатьох інших компаній).

Brave також пропонує функцію Goggles, яка дозволяє використовувати фільтри для підвищення або зниження рейтингу джерел інформації в залежності від таких факторів, як тема і політична спрямованість.

Ця система трохи зайво спрощує ситуацію - більшість сайтів не можна однозначно віднести до якоїсь однієї категорії. З іншого боку, можна перевірити код, щоб побачити, які фактори враховуються для кожного конкретного фільтра Goggles.

Також є вбудований ШІ-движок з можливістю вибору користувачем - просто натисніть стрілку вгору після введення пошукового запиту, щоб увімкнути цю функцію для конкретного пошуку.

Репутація Brave Search непогана, хоча генеральний директор має скандальне минуле, а компанію звинувачували у продажу захищених авторським правом даних для навчання ШІ.

Brave (фото: Lifehacker)

Ecosia

Ecosia - безкоштовна пошукова система з рекламою, яка жертвує весь свій прибуток на боротьбу зі зміною клімату. Компанія повністю прозора у цьому питанні. Сам пошук працює на базі Bing та показує непогані результати.

Ecosia (фото: Lifehacker)

Perplexity.ai

Perplexity - пошуковик зовсім іншого роду. Замість того, щоб розміщувати згенерований на базі штучного інтелекту текст у верхній частині результатів, він фактично пропонує інший варіант. При цьому посилання є джерелами для всіх зроблених тверджень.

Ви можете поставити запитання, а потім уточнити його, що може бути корисним для покращення результатів пошуку, а натискання на посилання надасть вам кілька цікавих веб-сторінок.

Perplexity.ai (фото: Lifehacker)