Всього 4 кліки. Як у iPhone змінити пошуковик за замовчуванням (інструкція)

Стало відомо, що компанія Google витратила загалом 26,3 мільярдів доларів на збереження своєї позиції в якості пошукової системи за замовчуванням у браузерах та на смартфонах у 2021 році.

Про це пише РБК Україна (проект Styler) із посиланням на американську щоденну газету The Washington Post .

Наведені цифри показують, скільки Google платить таким партнерам, як Apple, за збереження статусу пошукової системи за замовчуванням для своїх продуктів.

Раніше Мін'юст США разом із групою генеральних прокурорів кількох штатів звинуватив ІТ-гіганта в порушенні антимонопольного законодавства, коли Google використав своє домінуюче становище в секторі інтернет-пошуку для того, щоб не допустити конкурентів до ключових каналів продажу, таких як браузер Safari компанії Apple.

Сума в 26,3 мільярдів доларів не відображає виплат окремим компаніям, проте Apple, швидше за все, отримала значну частину коштів. За оцінками аналітиків, відрахування Google за збереження позиції пошукової системи за замовчуванням на пристроях Apple становитимуть цього року близько 19 мільярдів доларів.

У відповідь на звинувачення Google продовжує стверджувати, що за бажанням користувачі можуть змінити пошукову систему за замовчуванням кількома клацаннями.

Згідно з даними, опублікованими в ході судового розгляду, у 2021 році виручка підрозділів Google, включаючи пошуковий бізнес, склала 146 мільярдів доларів США, а витрати на залучення трафіку - більше 26 мільярдів доларів США.

Як змінити пошуковик

Насамперед, треба зайти в Налаштування. Усередині ми переходимо у Safari.

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У параметрах Safari ми знаходимо в якості першого варіанта Пошукова машина.

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Натисніть на неї, щоб відобразити всі доступні опції: Google, Yahoo, Bing та DuckDuckGo. Тепер просто потрібно обрати ваш улюблений варіант.

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