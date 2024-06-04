Топ-5 альтернатив поисковика Google, которые обязательно нужно попробовать

DuckDuckGo

DuckDuckGo - это самый долгоживущий альтернативный вариант для тех, кто заботится о приватности, и он по-прежнему один из лучших по количеству функций.

Сервис бесплатен, его доход основан на рекламе, а сама реклама заложена исключительно на том, что вы ищете в данный момент. То есть в поисковике отсутствует долгосрочное отслеживание между сессиями поиска.

В нем есть особенность, с помощью которой можно полностью просматривать результаты поиска благодаря клавиатуре: просто введите что-то в поисковую строку, используйте стрелки вверх и вниз для перехода к любому результату на странице, и нажмите "Enter" для открытия.

Еще есть команды "bangs", которые позволяют искать на других сайтах прямо из поисковой строки DuckDuckGo - например, ввод "!w" в начале запроса запустит поиск в Википедии, полностью минуя DuckDuckGo.

Существует более 13 000 таких команд, полезных для прямого поиска на различных сайтах.

Сервис сохранил хорошую репутацию в вопросах конфиденциальности, по крайней мере, что касается самого поисковика. Некоторым пользователям также не нравится вкладка "Chat", которая интегрирована с OpenAI. Однако, важно отметить, что рекомендации ИИ не появляются в стандартных поисковых запросах на DuckDuckGo.

DuckDuckGo (фото: Lifehacker)

Kagi

Kagi - это платный поисковик, полностью лишенный рекламы. Теория гласит, что модель подписки позволяет предлагать качественные результаты поиска, не подвергая разработчиков соблазну разбавить их рекламой.

Одна из функций, которая нравится пользователям, - это возможность навсегда исключить результаты с сайтов, которые вам не нравятся. Это полезно, если вы заметили, что какой-то конкретный сайт постоянно выдает ненужный материал. Также присутствует инструмент для поиска подкастов.

Главный минус - это необходимость платить. Тарифные планы начинаются от 5 долларов в месяц. За такую сумму вы получаете всего 300 поисков. Неограниченный поиск начинается с 10 долларов в месяц.

Однако даже при таком раскладе существует бесплатная версия, но она ограничена всего 100 поисками в общей сложности.

Стоит упомянуть и о небольшой полемике вокруг компании. В основном она связана с тем, как управляется, а также с примерно 2 миллионами долларов инвестиционных средств, которые компания недавно приобрела. Это случилось после того, как команда похвасталась тем, что развивалась собственными силами.

Kagi (фото: Lifehacker)

Brave

Brave Search - это поисковая система от команды, создавшей браузер Brave, который известный благодаря встроенным блокировщиком рекламы.

Главное отличие Brave Search от DuckDuckGo заключается в том, что у него есть собственный индекс поиска, построенный с нуля (DuckDuckGo объединяет свой собственный индекс с данными Bing и многих других компаний).

Brave также предлагает функцию Goggles, которая позволяет использовать пользовательские фильтры для повышения или понижения рейтинга источников информации в зависимости от таких факторов, как тема и политическая направленность.

Эта система немного излишне упрощает ситуацию - большинство сайтов нельзя однозначно отнести к какой-то одной категории. С другой стороны, вы можете проверить код, чтобы увидеть, какие факторы учитываются для каждого конкретного фильтра Goggles.

Также имеется встроенный ИИ-движок с возможностью выбора пользователем - просто нажмите стрелку вверх после ввода поискового запроса, чтобы включить эту функцию для конкретного поиска.

Репутация Brave Search неплохая, хотя у генерального директора скандальное прошлое, а компанию обвиняли в продаже защищенных авторским правом данных для обучения ИИ.

Brave (фото: Lifehacker)

Ecosia

Ecosia - бесплатный поисковик с рекламой, который жертвует всю свою прибыль на борьбу с изменением климата. Компания полностью прозрачна в этом вопросе. Сам поиск работает на базе Bing и показывает неплохие результаты.

Ecosia (фото: Lifehacker)

Perplexity.ai

Perplexity - поисковик совсем другого рода. Вместо того, чтобы размещать сгенерированный на базе искусственного интеллекта текст в верхней части результатов, он фактически предлагает другой вариант. При этом ссылки служат источниками для всех сделанных утверждений.

Вы можете задать вопрос, а затем уточнить его, что может быть полезно для улучшения результатов поиска, а нажатие на ссылку предоставит вам несколько интересных веб-страниц.

Perplexity.ai (фото: Lifehacker)