6 найкращих альтернатив Google Play Store у 2024 році

Життя смартфонів у 2024 році стає все більш різноманітним, і магазини додатків дотримуються цього тренду. У пошуках унікального користувальницького досвіду багато хто звертає увагу на альтернативи Google Play Store, де можна знайти цікаві програми та ігри, які відрізняються від того, що пропонує стандартний магазин.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американську соціальну мережу LinkedIn .

Aptoide

З більш ніж 300 мільйонами користувачів по всьому світу, Aptoide пропонує унікальну концепцію мультимагазину для поширення додатків на Android.

Замість того, щоб керувати власним централізованим магазином, Aptoide дозволяє користувачам знаходити нові сторонні сховища додатків або магазини всередині торгового майданчика Aptoide.

Цей підхід натхненний програмним забезпеченням Linux, дозволяючи розробникам і спільнотам створювати користувацькі каталоги безкоштовних і платних програм. Ви можете переглядати рекомендовані магазини, читати описи та пробувати нові програми від незалежних джерел.

Основний магазин Aptoide містить величезний асортимент додатків, перевірених компанією. Додаткові магазини можуть зосередитись на конкретних категоріях, регіонах чи інших вузьких інтересах.

Aptoide (фото: Aptoide)

Uptodown

Uptodown - це популярний ресурс, який надає можливість завантажувати та встановлювати програми для операційної системи Android безпосередньо у вигляді файлів APK. З моменту свого запуску в 2002 році він став одним із найбільших і найбільш надійних репозиторіїв сторонніх додатків для Android.

Uptodown розміщує як безкоштовні, так і платні додатки, однак для платних програм користувачі повинні перейти на Google Play Store для оплати та завантаження.

У той час як Google Play Store має обмеження щодо географії і деякі програми можуть бути недоступні в певних країнах, Uptodown зазвичай надає доступ до всіх додатків без таких обмежень.

Однією з особливостей Uptodown є те, що кожен додаток має сторінку з докладним описом, скріншотами, версіями та історією оновлень, що допомагає користувачам прийняти поінформоване рішення про завантаження та встановлення застосунку.

Крім того, Uptodown активно стежить за безпекою додатків, які він розміщує на своєму ресурсі, та регулярно перевіряє їх на предмет шкідливого вмісту.

Uptodown (фото: Uptodown)

Amazon Appstore

Amazon Appstore - це цифровий магазин додатків, запущений Amazon.com у 2011 році. Він призначений для пристроїв, що працюють під керуванням операційних систем Android та Fire OS (заснованої на Android, що використовується у пристроях Amazon, таких як Kindle Fire).

У Amazon Appstore можна знайти широкий вибір додатків та ігор для мобільних пристроїв, а також програмне забезпечення для пристроїв Amazon, таких як Kindle Fire та Amazon Fire TV.

Однією з ключових особливостей Amazon Appstore є функція підписки Amazon Underground, яка дозволяє користувачам отримати безкоштовний доступ до широкого вибору додатків та ігор без внутрішніх покупок чи реклами. Це робить Appstore привабливим для користувачів, які бажають заощаджувати на покупках у додатках.

Крім того, Amazon Appstore має суворі правила контролю якості та безпеки, щоб забезпечити, що всі програми, розміщені в магазині, відповідають стандартам Amazon з безпеки та зручності використання.

Amazon Appstore (фото: ZDNet)

F-Droid

F-Droid - це некомерційний каталог вільного та відкритого програмного забезпечення для операційної системи Android.

Основною метою F-Droid є надання доступу до вільних та відкритих додатків для користувачів Android, а також підтримка розробників, які створюють таке програмне забезпечення. F-Droid не тільки є каталогом застосунків, але й надає інструменти та ресурси для розробки та розповсюдження вільного програмного забезпечення.

Ключові особливості F-Droid включають:

Вільне та відкрите ПЗ. Усі програми F-Droid ліцензуються під відкритими ліцензіями, такими як GPL, MIT та іншими, що дозволяє користувачам вільно використовувати, вивчати та змінювати програмне забезпечення.

Безпека та приватність. F-Droid приділяє особливу увагу безпеці додатків, що надаються в його каталозі, та регулярно перевіряє їх на наявність шкідливого вмісту.

Оновлення. Додатки в F-Droid можуть автоматично оновлюватися через сам клієнт F-Droid, що забезпечує користувачам доступ до останніх версій програмного забезпечення та виправлення вразливостей.

Незалежність від Google. F-Droid надає альтернативу Google Play Store для користувачів, які вважають за краще не залежати від екосистеми Google або використовувати лише вільне програмне забезпечення.

F-Droid (фото: F-Droid)

APKMirror

APKMirror - це веб-сайт, який надає користувачеві можливість завантажувати APK-файли для Android-додатків безпосередньо.

Основна мета APKMirror - надати користувачам доступ до APK-файлів додатків без необхідності використовувати Google Play Store. Це корисно для тих випадків, коли програма недоступна у певному регіоні або якщо користувач хоче отримати доступ до певної версії програми.

Однією з особливостей APKMirror є те, що вони активно стежать за оновленнями додатків та надають доступ до останніх версій. Крім того, APKMirror забезпечує автентифікацію файлів і захист від шкідливого вмісту, щоб забезпечити безпеку користувачів.

APKMirror також надає детальну інформацію про кожну версію програми, включаючи зміни в цій версії, розмір файлу, підпис розробника та інші корисні відомості. Це допомагає користувачам прийняти поінформоване рішення про завантаження та встановлення додатка.

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Aurora Store

Як додаток, орієнтований на захист конфіденційності, Aurora Store привернула значну увагу серед ентузіастів Android, стурбованих збором даних. На відміну від особистого облікового запису Google, Aurora Store генерує тимчасові анонімні входи щоразу.

Це зберігає вашу конфіденційність, запобігаючи відстеженню Google. Додатки, як і раніше, беруться безпосередньо з серверів Play Store для повної надійності та перевірки безпеки.

Aurora Store забезпечує безпеку вашого пристрою та даних шляхом ретельної реалізації, дотримуючись принципів анонімізації. Воно також обходить обмеження Play Store по операторам або регіонам через систему проксі.

Якщо ви хочете мінімізувати збір даних при завантаженні програм або просто віддаєте перевагу поділу вашої цифрової ідентичності, Aurora Store надає відмінну альтернативу, орієнтовану на конфіденційність, для безпечного та анонімного пошуку нових програм.

Aurora Store (фото: Aurora Store)