Топ-5 акторів, які завжди грають лиходіїв, але у реальному житті вони добряки

Усі ми звикли бачити їх у ролях небезпечних злочинців, хитрих інтриганів або жорстоких лиходіїв. Однак за межами екрану ці актори часто дивують своєю доброзичливістю та теплим ставленням до оточуючих.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Джейсона Айзекса, Імельду Стонтон та ще трьох зірок, які майстерно перевтілюються у лиходіїв на екрані, але в реальному житті є справжніми добряками!

Мадс Міккельсен

Виконавши ролі антагоніста в "Казино Рояль" і доктора Ганнібала Лектера в "Ганнібалі", Мадс Міккельсен зарекомендував себе як один із найяскравіших злочинців на екрані. Його майстерність перевтілення, холодна стриманість і виразна зовнішність створювали образ справжнього втілення зла.

Мадс Міккельсен (фото: Кіноріум)

Проте в реальному житті актор зовсім інший - доброзичливий і привітний. Про це неодноразово розповідали фанати, яким пощастило зустріти його поза знімальним майданчиком.

Мадс Міккельсен​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Джейсон Айзекс

Неможливо було не відчути антипатію до Джейсона Айзекса, коли він перевтілювався у Люціуса Малфоя в "Гаррі Поттері" або в Капітана Гака в "Пітері Пені". Проте його колеги одностайно підкреслюють, що це лише свідчення його професійної майстерності, адже в реальному житті Айзекс зовсім не схожий на своїх лиходійських героїв.

Джейсон Айзекс​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, розповів про свої враження від співпраці з Айзексом, що виконував роль його екранного батька, у спеціальному випуску HBO, присвяченому 20-річчю франшизи "Гаррі Поттера".

"Він був таким злим батьком, але коли говорили "знято", він відразу підходив, обіймав тебе і говорив: "О, я не надто сильно вдарив тебе в кадрі?", - згадував Том.

Джейсон Айзекс​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Імелда Стонтон

Коли мова заходить про "Гаррі Поттера", неможливо не згадати Імельду Стонтон. Її роль Долорес Амбридж викликала справжній жах і відразу, але сама акторка в реальному житті зовсім інша.

Імелда Стонтон (фото: Кіноріум)

У статті Chicago Tribune було влучно сказано: "Стонтон абсолютно не схожа на свій персонаж. Її усмішка щира і тепла, на відміну від натягнутої гримаси Амбридж. Вона створює враження надзвичайно приємної людини".

Імелда Стонтон (фото: Вікіпедія)

Кілліан Мерфі

Кілліан Мерфі вражаюче перевтілився у ролі лиходіїв - від харизматичного ватажка мафії Томмі Шелбі у "Гострих картузах" до зловісного доктора Джонатана Крейна в трилогії Крістофера Нолана про Бетмена.

Кілліан Мерфі​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Його природна гра настільки переконлива, що можна було б подумати, ніби й у реальному житті він такий самий. Однак режисер Денні Бойл назвав його "найрозслабленішою, найспокійнішою, найдобрішою і найвдумливішою людиною, яку тільки можна уявити".

Кілліан Мерфі​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Іван Реон

Роль Рамсі Болтона у "Грі престолів" зробила його одним із найбільш ненависних лиходіїв на телебаченні, а втілення Максимуса в серіалі Marvel "Нелюди" тільки підкріпило цей імідж.

Іван Реон (фото: Кіноріум)

Проте в реальному житті Іван Реон зовсім інший. Журналіст Макс Вільямс назвав його "одним із найприємніших людей в індустрії".

Він також згадав, що актор перед фотосесією спілкувався з командою в невимушеній атмосфері, підтримуючи дружню бесіду та навіть проводячи з ними перекури.

Іван Реон (фото: Вікіпедія)