Топ-5 актеров, которые всегда играют злодеев, но в реальной жизни они добряки

Все мы привыкли видеть их в ролях опасных преступников, хитрых интриганов или жестоких злодеев. Однако за пределами экрана эти актеры часто удивляют своей доброжелательностью и теплым отношением к окружающим.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Джейсоне Айзексе, Имельде Стонтон и еще трех звездах, которые мастерски перевоплощаются в злодеев на экране, но в реальной жизни являются настоящими добряками!

Мадс Миккельсен

Исполнив роли антагониста в "Казино Рояль" и доктора Ганнибала Лектера в "Ганнибале", Мадс Миккельсен зарекомендовал себя как один из самых ярких преступников на экране. Его мастерство перевоплощения, холодная сдержанность и выразительная внешность создавали образ настоящего воплощения зла.

Мадс Миккельсен (фото: Кинориум)

Однако в реальной жизни актер совсем другой - доброжелательный и приветливый. Об этом неоднократно рассказывали фанаты, которым посчастливилось встретить его вне съемочной площадки.

Мадс Миккельсен​ (фото: Википедия)

Джейсон Айзекс

Невозможно было не почувствовать антипатию к Джейсону Айзексу, когда он перевоплощался в Люциуса Малфоя в "Гарри Поттере" или в Капитана Гака в "Питере Пене". Однако его коллеги единодушно подчеркивают, что это лишь свидетельство его профессионального мастерства, ведь в реальной жизни Айзекс совсем не похож на своих злодейских героев.

Джейсон Айзекс​ (фото: Кинориум)

Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, рассказал о своих впечатлениях от сотрудничества с Айзексом, исполнявшим роль его экранного отца, в специальном выпуске HBO, посвященном 20-летию франшизы «Гарри Поттера».

"Он был таким злым отцом, но когда говорили "снято", он сразу подходил, обнимал тебя и говорил: "О, я не слишком сильно ударил тебя в кадре?", - вспоминал Том.

Джейсон Айзекс​ (фото: Википедия)

Имелда Стонтон

Когда речь заходит о "Гарри Поттере", невозможно не вспомнить Имельду Стонтон. Ее роль Долорес Амбридж вызвала настоящий ужас и отвращение, но сама актриса в реальной жизни совсем другая.

Имелда Стонтон (фото: Кинориум)

В статье Chicago Tribune было метко сказано: "Стонтон совершенно не похожа на свой персонаж. Ее улыбка искренняя и теплая, в отличие от натянутой гримасы Амбридж. Она создает впечатление чрезвычайно приятного человека".

Имелда Стонтон (фото: Википедия)

Киллиан Мерфи

Киллиан Мерфи впечатляюще перевоплотился в роли злодеев - от харизматичного главаря мафии Томми Шелби в "Острых козырьках" до зловещего доктора Джонатана Крейна в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.

Киллиан Мерфи​​ (фото: Кинориум)

Его естественная игра настолько убедительна, что можно было бы подумать, будто и в реальной жизни он такой же. Однако режиссер Дэнни Бойл назвал его "самым расслабленным, спокойным, добрым и вдумчивым человеком, которого только можно представить".

Киллиан Мерфи​ (фото: Википедия)

Иван Реон

Роль Рамси Болтона в "Игре престолов" сделала его одним из самых ненавистных злодеев на телевидении, а воплощение Максимуса в сериале Marvel "Нелюди" только подкрепило этот имидж.

Иван Реон (фото: Кинориум)

Однако в реальной жизни Иван Реон совсем другой. Журналист Макс Уильямс назвал его "одним из самых приятных людей в индустрии".

Он также упомянул, что актер перед фотосессией общался с командой в непринужденной атмосфере, поддерживая дружескую беседу и даже проводя с ними перекуры.

Иван Реон (фото: Википедия)