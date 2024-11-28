Забули власні ролі: 5 акторів, які не пам’ятають, що знімалися у відомих фільмах
Навіть зіркові актори не застраховані від курйозів, пов’язаних із власною кар’єрою. Деякі з них, попри популярність фільмів, в яких вони знімалися, щиро зізнаються, що забули про свою участь у цих проєктах. Чи то через величезну кількість ролей, чи через роки, що минули, їхні зізнання викликають одночасно подив і усмішку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Джареда Лето, Гвінет Пелтроу та ще трьох знаменитостей, які "загубили" власні кінороботи у своїй пам’яті.
Гвінет Пелтроу - "Людина-павук: Повернення додому"
Коли Гвінет Пелтроу знімалася в короткій сцені як Пеппер Поттс у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" (2017). Вона, здається, навіть не зрозуміла, в якій саме стрічці бере участь. Пізніше актриса зізналася Джиммі Кіммелу, що була впевнена, ніби це черговий фільм про "Месників".
Ситуація прояснилася лише тоді, коли Пелтроу разом із режисером і актором Джоном Фавро з'явилася в епізоді кулінарного шоу "Шеф-кухар". Під час розмови Фавро згадав їхню спільну сцену у "Поверненні додому", що неабияк здивувало Гвінет.
Гвінет Пелтроу (фото: Кіноріум)
"Людина-павук?... Але ми ж не знімалися у "Людині-павуку", - розгублено сказала Гвінет, явно збентежена.
Проте вже за мить, зрозумівши, що це справді сталося, вона, здається, була приємно здивована й навіть трохи розважена цією новиною.
Однак навіть таку коротку участь у проєкті він умудрився забути. В одному з інтерв'ю Беттані зізнався: "Я взагалі не пам’ятав, що був у "Залізній людині". Якось хтось сказав мені: "Ви були чудові в цьому фільмі". А я відповів: "Напевно, ви мене з кимось плутаєте".
Анна Кендрік - "Сутінки"
Сага "Сутінки" стала справжнім хітом, хоча, наприклад, Роберт Паттінсон пізніше відкрито висловлював скепсис щодо свого персонажа - вампіра Едварда. Та як би там не було, кар’єри ключових акторів склалися досить успішно: вони плавно перейшли від участі в підлітковій драмі до серйозних проєктів, які отримали визнання критиків.
Анна Кендрік (фото: Кіноріум)
Наприклад, Анна Кендрік, яка зіграла подругу Белли Джессіку в чотирьох із п’яти частин саги, ще під час виходу "Сутінків" уже була номінована на "Оскар" за роль у стрічці "Мені б у небо" (2009). Проте у 2018 році актриса несподівано згадала про свою участь у вампірській епопеї, написавши у своєму блозі: "Ой, здається, я щойно пригадала, що знімалася в "Сутінках".
Що ж, таке трапляється! Тим більше, за десятиліття після виходу саги фільмографія Анни настільки розширилася, що й не дивно забути про ранні ролі.
Джаред Літо - "Міські легенди"
Схоже, Джаред Лето вирішив розіграти журналістів, але робив це настільки переконливо, що в це складно не повірити. Актор стверджував, що зовсім не пам’ятає, як знімався в трилері 1998 року "Міські легенди". Більше того, він неодноразово заявляв, що взагалі не знає, що це за фільм.
Джаред Літо (фото: Кіноріум)
"Що це таке?", "Цього не було", "Я навіть не чув про такий фільм", "У мене, напевно, провал у пам’яті", - саме такі відповіді часто звучали від Лето під час інтерв’ю.
Актор жодного разу не проговорився, тримаючись на своєму - заслуговує на "Оскар" тільки за це!
Пол Беттані - "Залізна людина"
Пол Беттані став першим актором Marvel, який забув про свою участь у фільмах культової кіновсесвіту. Ще до того, як він перевтілився в супергероя Віжена, Беттані озвучував штучний інтелект Тоні Старка - Джарвіса в стрічці "Залізна людина" 2008 року. На екрані актор не з'являвся, адже його робота полягала лише в записі закадрового голосу, що, за його словами, зайняло "30 хвилин у студії та чимало сміху".
Пол Беттані (фото: instagram.com/paulbettany)
Джек Блек - "Відпустка з обміну"
Фільм "Відпустка з обміну" (2006) дав змогу комедійному акторові Джеку Блеку спробувати себе в жанрі романтичної комедії. І не просто комедії, а стрічки, що стала культовою та улюбленою для мільйонів глядачів по всьому світу. Проте, схоже, сам Джек Блек до шанувальників цієї класики не належить.
Джек Блек (фото: Кіноріум)
На червоній доріжці в 2019 році актора запитали, який його улюблений різдвяний фільм. Він, не замислюючись, відповів: "Ельф" Джона Фавро. Коли журналіст зауважив, що актор міг би згадати й власну святкову стрічку, Джек на мить розгубився. Потім він із запізненням згадав: "У мене є різдвяний фільм? Який? Ах, "Відпустка з обміну"! Тоді, звісно, цей".
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, People, TMZ,OK!.