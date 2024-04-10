Топ-4 телефони за ціною до 6000 грн: який вибрати

POCO M5S

Це чудовий варіант для тих, хто хоче багатофункціональний смартфон за доступною ціною. Він оснащений процесором MediaTek Helio G95, який легко справляється з іграми та багатозадачністю. Він обладнаний 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті та до 128 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою картки microSD.

Смартфон оснащений 6,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та вирізом під фронтальну камеру на 13 Мп. На задній панелі він оснащений чотирма камерами, що включають основну камеру на 64 МП, надширококутну на 8 МП, макрокамеру на 2 МП і камеру глибини на 2 МП.

POCO M5S оснащений величезною батареєю ємністю 5 000 мА/год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 33 Вт, яка дозволяє зарядити телефон менш ніж за годину. Смартфон також має NFC, інфрачервоний випромінювач, два динаміки та аудіороз'єм 3,5 мм.

POCO M5S (фото: Gizchina)

Redmi 12

Ще один чудовий смартфон у цьому ціновому діапазоні - Redmi 12. Цей пристрій оснащений процесором MediaTek Helio G88, який забезпечує плавну роботу завдяки 4 ГБ, 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Redmi 12 також може похвалитися приголомшливим 6,79-дюймовим РК-дисплеєм IPS з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю 550 ніт.

Для любителів фотографії Redmi 12 пропонує потрійну задню камеру, що складається з основної камери на 50 МП, надширококутної камери на 8 МП та макрокамери на 2 МП.

Redmi 12 оснащений великою батареєю ємністю 5 000 мА/год за допомогою швидкої зарядки 18 Вт. Він також оснащений NFC, роз'ємом для навушників 3,5 мм та інфрачервоним передавачем.

Redmi 12 (фото: Gizchina)

Motorola Moto G14

Motorola Moto G14 - чудовий вибір для тих, кому потрібен швидкий та доступний телефон. Смартфон працює на процесорі Unisoc Tiger T616, який забезпечує плавну роботу завдяки 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Телефон оснащений 6,5-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю HD+ та вирізом для 8-мегапіксельної селфі-камери. На задній панелі знаходиться основна камера на 50 МП, а також макрокамера на 2 МП.

Motorola Moto G14 оснащений великою батареєю ємністю 5 000 мА/год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 15 Вт. Інші функції включають аудіороз'єм 3,5 мм та FM-радіо.

Motorola Moto G14 (фото: Gizchina)

Realme C51

Realme C51 із процесором Unisoc Tiger T612 також є гарним вибором для свого цінового сегменту. Процесор у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті забезпечує плавну роботу.

Пристрій оснащений великим 6,74-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує чудові враження від перегляду.

Він також оснащений подвійною камерою на задній панелі, що складається із основної камери на 50 МП та камери глибини на 0,8 МП. Селфі-камера є 5-мегапіксельним сенсором, що дозволяє сфотографувати ваші моменти.

Realme C51 має акумулятор ємністю 5 000 мА/год, який можна швидко заряджати за допомогою швидкого зарядного пристрою потужністю 33 Вт. Він також оснащений сканером відбитків пальців для забезпечення безпеки та аудіороз'ємом 3,5 мм для зручності.

Realme C51 (фото: Gizchina)