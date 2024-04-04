Чи можна купувати телефон з вітрини: плюси та мінуси

Рішення про покупку телефону з вітрини може викликати деякі сумніви, адже такий підхід має як свої переваги, так і недоліки. Вивчаючи можливості придбання пристрою, ви стикаєтеся з низкою факторів, які слід враховувати перед прийняттям остаточного рішення.

Плюси покупки смартфона з вітрини

Якщо ви розглядаєте придбання телефону з вітрини, важливо знати, що такі пристрої бувають двох видів: ті, що знаходяться за склом та вимкнені, та ті, що підключені до джерела живлення та доступні для тестування.

Відмінність між ними очевидно: перший тип не дозволяє вам взаємодіяти з пристроєм, тоді як другий призначений спеціально для демонстрації всіх його можливостей.

Говорячи про смартфони, виставлені на вітрині, важливо враховувати, що на них часто надаються знижки, іноді суттєві. Це може знизити вартість пристрою на кілька тисяч або десятків тисяч гривень.

Крім того, покупка смартфона з вітрини дозволяє протестувати його функціональність. Якщо пристрій знаходився увімкненим на вітрині протягом тривалого часу і працює справно, ймовірно, він є якісним.

Ще однією перевагою покупки смартфона з вітрини є те, що на такі пристрої поширюються ті ж гарантії, що і на телефони зі складу. Це означає, що у разі поломки покупець може звернутися до сервісного центру для безкоштовного ремонту у встановлений термін.

Мінуси покупки смартфона з вітрини

Придбання телефону з вітрини має більше недоліків, які варто враховувати. Пристрої, доступні для будь-якого відвідувача магазину, по суті вважаються вживаними.

Очевидний той факт, що якщо телефон лежить на вітрині, його раніше дістали з коробки і в такому ж незапакованому вигляді його отримає покупець. Такий начебто нешкідливий момент може призвести до наступних наслідків:

Не товарний зовнішній вигляд

Втрата аксесуарів

Незважаючи на те, що вони можуть добре працювати і виглядати якісно, найчастіше вони мають дрібні ушкодження, такі як подряпини, потертості і навіть сколи на корпусі, спричинені недбалим поводженням.

Більше того, використання пристрою на вітрині, особливо з постійно увімкненим екраном, може призвести до зносу акумулятора та дисплея, що знижує його якість та продуктивність.

Також варто враховувати, що пристрій, виставлений на вітрину, міг бути в гарантійному ремонті або повернутий, тому необхідно перевірити всі його компоненти на справність та справжність, включаючи код IMEI.