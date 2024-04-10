Топ-4 телефона по цене до 6000 грн: какой выбрать

POCO M5S

Это отличный вариант для тех, кто хочет многофункциональный смартфон по доступной цене. Он оснащен процессором MediaTek Helio G95, который легко справляется с играми и многозадачностью. Он оборудован 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и вырезом под фронтальную камеру на 13 Мп. На задней панели он оснащен четырьмя камерами, включающими основную камеру на 64 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП, макрокамеру на 2 МП и камеру глубины на 2 МП.

POCO M5S оснащен огромной батареей емкостью 5 000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая позволяет зарядить телефон менее чем за час. Смартфон также имеет NFC, инфракрасный излучатель, два динамика и аудиоразъем 3,5 мм.

POCO M5S (фото: Gizchina)

Redmi 12

Еще один отличный смартфон в этом ценовом диапазоне - Redmi 12. Это устройство оснащено процессором MediaTek Helio G88, который обеспечивает плавную работу благодаря 4 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Redmi 12 также может похвастаться потрясающим 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит.

Для любителей фотографии Redmi 12 предлагает тройную заднюю камеру, состоящую из основной камеры на 50 МП, сверхширокоугольной камеры на 8 МП и макрокамеры на 2 МП.

Redmi 12 оснащен большой батареей емкостью 5 000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Он также оснащен NFC, разъемом для наушников 3,5 мм и инфракрасным передатчиком.

Redmi 12 (фото: Gizchina)

Motorola Moto G14

Motorola Moto G14 - отличный выбор для тех, кому нужен быстрый и доступный телефон. Смартфон работает на процессоре Unisoc Tiger T616, который обеспечивает плавную работу благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Телефон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 50 МП, а также макро-камера на 2 МП.

Motorola Moto G14 оснащен большой батареей емкостью 5 000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Другие функции включают аудиоразъем 3,5 мм и FM-радио.

Motorola Moto G14 (фото: Gizchina)

Realme C51

Realme C51 с процессором Unisoc Tiger T612 также является хорошим выбором для своего ценового сегмента. Процессор в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обеспечивает плавную работу.

Устройство оснащено большим 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающим великолепные впечатления от просмотра.

Он также оснащен двойной камерой на задней панели, состоящей из основной камеры на 50 МП и камеры глубины на 0,8 МП. Селфи-камера представляет собой 5-мегапиксельный сенсор, позволяющий запечатлеть ваши моменты.

Realme C51 оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА/ч, который можно быстро заряжать с помощью быстрого зарядного устройства мощностью 33 Вт. Он также оснащен сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности и аудиоразъемом 3,5 мм для удобства.

Realme C51 (фото: Gizchina)