Топ-33 українські пісні до Дня Незалежності, які ви повинні знати напам'ять
Ці українські пісні треба послухати всім (колаж: РБК-Україна)
День Незалежності України - це особливе свято, яке об'єднує мільйони сердець. А що може об'єднати нас краще, ніж музика?
РБК-Україна (проєкт Styler) представляє вам добірку з 33 українських пісень, які обов'язково варто послухати в цей день. Це патріотичні гімни, романтичні балади та сучасні хіти, які прославляють нашу прекрасну країну на увесь світ.
Квітка Цісик - "Два кольори"
Назарій Яремчук - "Стожари"
Плач Єремії - "Вона"
Океан Ельзи - "Вставай"
ВВ - "Весна"
ТНМК - "Гранули"
Брати Гадюкіни - "Файне мiсто Тернопiль"
СКАЙ - "Тебе це може вбити"
Kalush Orchestra - "Стефанія"
Софія Ротару - "Червона рута"
Андрій Хливнюк feat. The Kiffness - "Ой, у лузі червона калина"
Тарас Петриненко - "Україна"
Тіна Кароль та Голос Діти - "Україна - це ти"
Ruslana - "Дикі танці"
Олександр Пономарьов - "Варто чи ні"
Мотор'Ролла - "Восьмий колір"
Скрябін - "Старі фотографії"
Антитіла - "Фортеця Бахмут"
ONUKA - "Misto"
Друга Ріка - "Так мало тут тебе"
THE HARDKISS - "Журавлi"
Степан Гіга - "Сон"
KAZKA - "Плакала"
Один в каное - "У мене немає дому"
Бумбокс - "Квiти в волоссi"
Тартак - "Стільникове кохання"
Наталія Могилевська - "Місяць"
Ірина Білик - "Я пливу"
Юрко Юрченко - "Я йду"
Pianoбой - "Кохання"
Сестричка Віка - "То моє море"
Микола Мозговий - "Минає день, минає ніч"
Jamala - "Шлях додому"
Нагадаємо, нещодавно "Океан Ельзи" приголомшили кліпом на англомовну пісню.
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