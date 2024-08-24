Топ-33 українські пісні до Дня Незалежності, які ви повинні знати напам'ять

Ці українські пісні треба послухати всім (колаж: РБК-Україна)

День Незалежності України - це особливе свято, яке об'єднує мільйони сердець. А що може об'єднати нас краще, ніж музика?

РБК-Україна (проєкт Styler) представляє вам добірку з 33 українських пісень, які обов'язково варто послухати в цей день. Це патріотичні гімни, романтичні балади та сучасні хіти, які прославляють нашу прекрасну країну на увесь світ.