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Топ-33 українські пісні до Дня Незалежності, які ви повинні знати напам'ять

Субота 24 серпня 2024 09:26
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Топ-33 українські пісні до Дня Незалежності, які ви повинні знати напам'ять Ці українські пісні треба послухати всім (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

День Незалежності України - це особливе свято, яке об'єднує мільйони сердець. А що може об'єднати нас краще, ніж музика?

РБК-Україна (проєкт Styler) представляє вам добірку з 33 українських пісень, які обов'язково варто послухати в цей день. Це патріотичні гімни, романтичні балади та сучасні хіти, які прославляють нашу прекрасну країну на увесь світ.

Квітка Цісик - "Два кольори"


Назарій Яремчук - "Стожари"

Плач Єремії - "Вона"


Океан Ельзи - "Вставай"


ВВ - "Весна"


ТНМК - "Гранули"

Брати Гадюкіни - "Файне мiсто Тернопiль"

СКАЙ - "Тебе це може вбити"


Kalush Orchestra - "Стефанія"

Софія Ротару - "Червона рута"


Андрій Хливнюк feat. The Kiffness - "Ой, у лузі червона калина"


Тарас Петриненко - "Україна"


Тіна Кароль та Голос Діти - "Україна - це ти"


Ruslana - "Дикі танці"


Олександр Пономарьов - "Варто чи ні"


Мотор'Ролла - "Восьмий колір"


Скрябін - "Старі фотографії"


Антитіла - "Фортеця Бахмут"


ONUKA - "Misto"


Друга Ріка - "Так мало тут тебе"


THE HARDKISS - "Журавлi"


Степан Гіга - "Сон"


KAZKA - "Плакала"


Один в каное - "У мене немає дому"


Бумбокс - "Квiти в волоссi"

Тартак - "Стільникове кохання"


Наталія Могилевська - "Місяць"


Ірина Білик - "Я пливу"


Юрко Юрченко - "Я йду"

Pianoбой - "Кохання"


Сестричка Віка - "То моє море"


Микола Мозговий - "Минає день, минає ніч"


Jamala - "Шлях додому"

Нагадаємо, нещодавно "Океан Ельзи" приголомшили кліпом на англомовну пісню.

Також стало відомо, коли Klavdia Petrivna розкриє свою персону.

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