Топ-33 украинские песни ко Дню Независимости, которые вы должны знать наизусть

Эти украинские песни нужно послушать всем (коллаж: РБК-Украина)

День Независимости Украины - это особый праздник, объединяющий миллионы сердец. А что может объединить нас лучше, нежели музыка?

РБК-Украина (проект Styler) представляет вам подборку из 33 украинских песен, которые обязательно следует послушать в этот день. Это патриотические гимны, романтические баллады и современные хиты, прославляющие нашу прекрасную страну по всему миру.