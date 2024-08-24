Топ-33 украинские песни ко Дню Независимости, которые вы должны знать наизусть
Эти украинские песни нужно послушать всем (коллаж: РБК-Украина)
День Независимости Украины - это особый праздник, объединяющий миллионы сердец. А что может объединить нас лучше, нежели музыка?
РБК-Украина (проект Styler) представляет вам подборку из 33 украинских песен, которые обязательно следует послушать в этот день. Это патриотические гимны, романтические баллады и современные хиты, прославляющие нашу прекрасную страну по всему миру.
Квитка Цисык - "Два кольори"
Назарий Яремчук - "Стожари"
Плач Еремии - "Вона"
Океан Эльзы - "Вставай"
ВВ - "Весна"
ТНМК - "Гранули"
Братья Гадюкины - "Файне мiсто Тернопiль"
СКАЙ - "Тебе це може вбити"
Kalush Orchestra - "Стефанія"
София Ротару - "Червона рута"
Андрей Хлывнюк feat. The Kiffness - "Ой, у лузі червона калина"
Тарас Петриненко - "Україна"
Тина Кароль и Голос Діти - "Україна - це ти"
Ruslana - "Дикі танці"
Александр Пономарев - "Варто чи ні"
Мотор'Ролла - "Восьмий колір"
Скрябин - "Старі фотографії"
Антитела - "Фортеця Бахмут"
ONUKA - "Misto"
Друга Ріка - "Так мало тут тебе"
THE HARDKISS - "Журавлi"
Степан Гига - "Сон"
KAZKA - "Плакала"
Один в каное - "У мене немає дому"
Бумбокс - "Квiти у волоссi"
Тартак - "Стільникове кохання"
Наталья Могилевская - "Місяць"
Ирина Билык - "Я пливу"
Юрко Юрченко - "Я йду"
Pianoбой - "Кохання"
Сестренка Вика - "То моє море"
Николай Мозговой - "Минає день, минає ніч"
Jamala - "Шлях додому"
Напомним, недавно "Океан Эльзы" ошеломили клипом на англоязычную песню.
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