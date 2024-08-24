ua en ru
Сб, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Топ-33 украинские песни ко Дню Независимости, которые вы должны знать наизусть

Суббота 24 августа 2024 09:26
UA EN RU
Топ-33 украинские песни ко Дню Независимости, которые вы должны знать наизусть Эти украинские песни нужно послушать всем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

День Независимости Украины - это особый праздник, объединяющий миллионы сердец. А что может объединить нас лучше, нежели музыка?

РБК-Украина (проект Styler) представляет вам подборку из 33 украинских песен, которые обязательно следует послушать в этот день. Это патриотические гимны, романтические баллады и современные хиты, прославляющие нашу прекрасную страну по всему миру.

Квитка Цисык - "Два кольори"


Назарий Яремчук - "Стожари"

Плач Еремии - "Вона"


Океан Эльзы - "Вставай"


ВВ - "Весна"


ТНМК - "Гранули"

Братья Гадюкины - "Файне мiсто Тернопiль"

СКАЙ - "Тебе це може вбити"


Kalush Orchestra - "Стефанія"

София Ротару - "Червона рута"


Андрей Хлывнюк feat. The Kiffness - "Ой, у лузі червона калина"


Тарас Петриненко - "Україна"


Тина Кароль и Голос Діти - "Україна - це ти"


Ruslana - "Дикі танці"


Александр Пономарев - "Варто чи ні"


Мотор'Ролла - "Восьмий колір"


Скрябин - "Старі фотографії"


Антитела - "Фортеця Бахмут"


ONUKA - "Misto"


Друга Ріка - "Так мало тут тебе"


THE HARDKISS - "Журавлi"


Степан Гига - "Сон"


KAZKA - "Плакала"


Один в каное - "У мене немає дому"


Бумбокс - "Квiти у волоссi"

Тартак - "Стільникове кохання"


Наталья Могилевская - "Місяць"


Ирина Билык - "Я пливу"


Юрко Юрченко - "Я йду"

Pianoбой - "Кохання"


Сестренка Вика - "То моє море"


Николай Мозговой - "Минає день, минає ніч"


Jamala - "Шлях додому"

Напомним, недавно "Океан Эльзы" ошеломили клипом на англоязычную песню.

Также стало известно, когда Klavdia Petrivna откроет свою персону.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины Музыка Певцы Песни
NEWS
Через войны и революции. Каким был путь Украины к независимости
Через войны и революции. Каким был путь Украины к независимости