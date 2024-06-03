Топ-3 церковних забобони, у які вірять тисячі українок

До церкви з місячними - зась

Думка, що жінці під час місячних не можна ходити до церкви, а також ставити свічки, причащатися, відвідувати хрестини і похорон, має старовинне коріння. Заборона базується на Писанні Старого Завіту, де говориться, що під час менструації жінка вважалася "нечистою".

Сучасна церква закликає не надавати значення обмеженням і вимогам Писань Старого Завіту. Священники нагадують, що в Новому Завіті Ісус Христос своїми вчинками змінив деякі старозавітні норми.

"Дівчата та жінки під час менструації не мають відчувати духовного дискомфорту, а отже - мають право й можуть відвідувати храми Божі, брати участь у Таїнствах Церкви, ставати хрещеною мамою у ці дні", - кажуть у ПЦУ.

Жінкам у штанях до церкви вхід заборонено

Найчастіше в контексті такої "заборони" посилаються на рядки зі Старого Заповіту: "На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіночий одяг, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, хто робить це".

У минулі часи одяг людей суттєво відрізнявся від того, що ми бачимо сьогодні. Жінки та чоловіки носили подібний одяг: нижню сорочку та туніку. Така різниця в одязі не визначала основну ідею заборони з Писання, яка полягала у відділенні чоловічого від жіночого.

У сучасній культурі різноманітність одягу може відповідати різним культурним нормам та традиціям. Тому жіночі штани у певних культурах не вважаються чоловічим одягом.

ПЦУ наголошує, що важливіше за зовнішній вигляд є внутрішній настрій та духовна настановленість людини. Відповідно до цього, при виборі одягу до храму, важливіше не прикрашати зовнішність, а мати доброчесне та скромне серце.

Господь Ісус Христос заповідав: "Не турбуйтеся і не кажіть: що нам їсти, або що пити, або в що вдягнутися? Бо всього цього шукають язичники... Шукайте ж передусім Царства Божого та правди Його, і все це додасться вам" (Мф. 6: 31 - 33).

Церква рекомендує уникати зайвих суперечок та осудів за зовнішній вигляд, зосереджуючись на духовному розвитку та доброчесних вчинках.

Вагітним ходити в церкву не можна

Душа дитини починає своє існування в момент зачаття, і тому вагітність є періодом, коли майбутня мати доручає Богу турботу про душу своєї дитини.

Такий підхід відображається в віровченні православної церкви, яка не бачить жодних перешкод для вагітних жінок у відвідуванні храмів.

Більше того, в церкві людина може отримати благодать причастя і почати духовно виховувати свою дитину.

Спираючись на слова священників, можна дійти висновку, що якщо вагітна жінка відчуває себе добре і немає медичних протипоказань, відвідування храму не тільки дозволено, але й рекомендовано. Це дозволить їй отримати духовну підтримку та благодать для себе і майбутньої дитини.