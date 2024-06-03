Топ-3 церковных суеверия, в которые верят тысячи украинок

В церковь с месячными нельзя

Мысль, что женщине во время месячных нельзя ходить в церковь, а также ставить свечи, причащаться, посещать крестины и похороны, имеет старинные корни. Запрет основан на Писании Ветхого Завета, где говорится, что во время менструации женщина считалась "нечистой".

Современная церковь призывает не придавать значения ограничениям и требованиям Священных Писаний Ветхого Завета. Священники напоминают, что в Новом Завете Иисус Христос своими поступками изменил некоторые ветхозаветные нормы.

"Девушки и женщины во время менструации не должны испытывать духовного дискомфорта, а значит, имеют право и могут посещать храмы Божьи, участвовать в Таинствах Церкви, становиться крестной мамой в эти дни", - говорят в ПЦУ.

Женщинам в штанах в церковь вход запрещен

Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женскую одежду, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, кто делает это".

В прошлые времена одежда людей существенно отличалась от того, что мы видим сегодня. Женщины и мужчины носили подобную одежду: нижнюю рубашку и тунику. Такая разница в одежде не определяла основную идею запрета на Писание, которая заключалась в отделении мужского от женского.

В современной культуре разнообразие одежды может соответствовать разным культурным нормам и традициям. Поэтому женские брюки в определенных культурах не считаются мужской одеждой.

ПЦУ отмечает, что важнее внешнего вида есть внутреннее настроение и духовная установка человека. Согласно этому, при выборе одежды в храм важнее не украшать внешность, а иметь добродетельное и скромное сердце.

Господь Иисус Христос завещал: "Не беспокойтесь и не говорите: что нам есть, или что пить, или во что одеться? Ибо всего этого ищут язычники... Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и все это прибавится вам" (Мф. 6:31 - 33).

Церковь рекомендует избегать лишних споров и осуждений за внешний вид, сосредотачиваясь на духовном развитии и добродетельных поступках.

Беременным лучше не ходить в церковь

Душа ребенка начинает свое существование в момент зачатия, и поэтому беременность - период, когда будущая мать поручает Богу заботу о душе своего ребенка.

Такой подход отражается в вероучении православной церкви, которая не видит никаких препятствий для беременных женщин в посещении храмов.

Более того, в церкви человек может получить благодать причастия и начать духовно воспитывать своего ребенка.

Опираясь на слова священников, можно сделать вывод, что если беременная женщина чувствует себя хорошо и нет медицинских противопоказаний, посещение храма не только разрешено, но и рекомендовано. Это позволит ему получить духовную поддержку и благодать для себя и будущего ребенка.