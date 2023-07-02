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Топ-3 продукти, які "вбивають" вашу печінку. Про це має знати кожен

Які продукти шкодять печінці (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Печінка один із найважливіших органів у людському організмі. Вона очищує кров від токсинів, отрут та алергенів. Печінка унікальна тим, що здатна самостійно очищатися і відновлюватися. Але є продукти, які її "вбивають"...

Про це розповіли на сторінці Міжнародної школи фітнесу і дієтології Expert_x_ua в Instagram.

Алкоголь

"Найбільшої шкоди печінці звісно завдає алкоголь. Спиртні напої змушують працювати печінку з подвоєним навантаженням. А якщо алкоголь поєднуєте з газованими напоями, то навантаження збільшується ще більше", - пояснює лікар.

Зазначимо, що немає безпечних доз спиртного чи "нешкідливого" алкоголю. Тому варто відмовитись від таких напоїв або ж хоча б максимально обмежити їх вживання.

Сіль

"Згідно з дослідженнями китайських вчених, надмірне вживання солі згубно позначається на печінці. Надлишок цього продукту збільшує загибель клітин і підвищує ризик розвитку фіброзу", - зазначає експерт.

Нагадаємо, що надмірна кількість солі також шкодить і серцево-судинній системі, оскільки здатна підвищувати артеріальний тиск. А той своєю чергою стає причиною інсультів. Норма солі для дорослого - 5 г, це приблизно 1 ч. л.

Цукор

"Печінка дуже не любить цукор. Надмірне вживання цукру збільшує навантаження на печінку і цим перешкоджає її роботі. Що більше їсте солодкого, то більше організм виробляє інсуліну і при його надлишку він резервується у жир. У клітинах печінки просто не завжди вистачає місця для глюкози, через що вона і переробляється у жир", - каже лікар.

Додамо, що середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 г цукру на день. При цьому ще слід вважати на продукти, які місять у своєму складі багато цукру, сюди ж входять солодкі фрукти, випічка тощо.

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