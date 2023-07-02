Топ-3 продукта, которые "убивают" вашу печень. Об этом должен знать каждый

Алкоголь

"Наибольший вред печени наносит алкоголь. Спиртные напитки заставляют работать печень с удвоенной нагрузкой. А если алкоголь сочетаете с газированными напитками, то нагрузка увеличивается еще больше", - объясняет врач.

Отметим, что нет безопасных доз спиртного или "невредного" алкоголя. Поэтому следует отказаться от таких напитков или хотя бы максимально ограничить их употребление.

Соль

"По исследованиям китайских ученых, чрезмерное употребление соли пагубно сказывается на печени. Избыток этого продукта увеличивает гибель клеток и повышает риск развития фиброза", - отмечает эксперт.

Напомним, что избыточное количество соли также вредит и сердечно-сосудистой системе, поскольку способна повышать артериальное давление. А оно в свою очередь становится причиной инсультов. Норма соли для взрослого - 5 г, это примерно 1 ч. л.

Сахар

"Печень очень не любит сахар. Чрезмерное употребление сахара увеличивает нагрузку на печень и этим препятствует ее работе. Чем больше едите сладкого, тем больше организм производит инсулина и при его избытке он резервируется в жир. В клетках печени просто не всегда хватает места для глюкозы, поэтому она и перерабатывается в жир", - говорит врач.

Добавим, что среднестатистический взрослый должен потреблять не более 50 г сахара в день. При этом еще следует учитывать продукты, содержащие в своем составе много сахара, сюда же входят сладкие фрукты, выпечка и т. д.