Топ-3 секрети, які полегшують вагітність: їх повинна дотримуватись кожна!

Період вагітності потребує уважного ставлення до здоров’я, харчування та способу життя. Дотримання базових рекомендацій допоможе зменшити ризики для матері та дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря-ендокринолога та дієтолога Катерини Толстікової.

Правильно харчуватись

За словами експерта, перше що ви маєте зробити, коли дізнались, що вагітні - це почати харчуватись правильно, якщо ви не встигли цього зробити до вагітності.

"Дуже вам раджу порахувати калорійність і їсти не менше ніж 1800 ккал з великою кількістю вуглеводів. Коли закінчиться вагітність, ви мені просто подякуєте, адже ви швидко втратите всі зайві кілограми", - пояснила дієтолог.

Правильне харчування допомагає зміцнити імунітет жінки, що особливо важливо у період, коли організм більш вразливий до інфекцій.

Організм жінки зазнає гормональних змін, тому важливо, щоб він отримував достатньо енергії, білків, вітамінів та мінералів для збереження власного здоров’я та зниження втомлюваності, анемії чи токсикозу.

Чергуйте фізичне навантаження з релаксом

Обов'язково оберіть для себе те фізичне навантаження, яке вам комфортне. Наприклад, йога, пілатес, плавання, фізична активність в залі та стретчинг.

Але обов'язково чергуйте це з масажем, просто ходінням або лежання. Все для того, щоб ваші м'язи відпочивали, не набирали зайву воду і не призводили до набряків. Це буде позитивно впливати, як на жінку, так і на дитину.

Закрийте дефіцити вітамінів

Фахівець пояснила, якщо ви будете закривати всі дефіцити та будете контролювати рівень заліза, білку, поліненасичених жирних кислот, вітаміну D і інших мікроелементів, то дитина народиться здоровою і після вагітності вам буде легше відновитися.

Організм жінки зазнає великого навантаження - нестача поживних речовин може посилити втомлюваність, погіршити стан шкіри, волосся, кісток та зубів, а також підвищити ризик післяпологової депресії.

На початку вагітності організм створює "запаси" для подальшого росту плода. Незаповнені дефіцити можуть призвести до виснаження організму в другому і третьому триместрі.