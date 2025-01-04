Лікар розповіла, які сумки варто брати в пологовий та що в них покласти

При настанні третього триместру майбутнім мамам слід готуватися до пологів та зібрати необхідні речі. Варто знати, які сумки в пологовий обрати, щоб вони були зручними та місткими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що варто знати

За словами лікаря, самі сумки мають бути прозорими, їх має бути 4. Список зі всім необхідним вагітна отримає у лікаря, де стоїть на обліку.

"Проти готових наборів нічого не маю проти, але мені це не підходить, бо знаю, що конкретно мені потрібно", - додала медик.

Сумки краще зібрати заздалегідь, десь з 30-32 тижня вагітності. Варто показати партнеру, що де лежить, щоб було зручно все знайти на пологах.

Які речі взяти у пологовий

Документи потрібно покласти зверху, щоб був легкий доступ:

обмінну карту

паспорт, реєстрацію за місцем прописки (для ID-картки) - оригінал та копію

ідентифікаційний код - оригінал та копію

декларацію з сімейним лікарем - копію

свідоцтво про шлюб - копію

Речі для мами у пологову залу:

2 комплекти постільної білизни (плюс ковдра)

сорочка для пологів

капці, які можна мити

шкарпетки

негазовану воду

засоби особистої гігієни

бальзам для губ

Можливо знадобляться компресійні панчохи, але це за призначенням лікаря.

Малюку у пологову залу необхідно взяти:

дитячий крем

підгузки

вологі дитячі серветки

ватні палички

ватні диски

2 шапочки

шкарпетки - 2 пари

боді

5 пелюшок

ковдра

Додатково лікар радить взяти:

портативне біде

одноразові рушники для тіла

Варто додати, що у першу чергу слід проаналізувати погодні умови на момент виписки новонародженого з пологового будинку. Новонароджені ще не володіють жировим прошарком, через що у них слабка терморегуляція та пристосовність до зміни температури ще мала. Через те, що немовля може часто мерзнути, список в пологовому будинку для малюка повинен включити теплі речі.



