Топ-3 секрета, которые облегчают беременность: их должна соблюдать каждая!

Период беременности требует внимательного отношения к здоровью, питанию и образу жизни. Соблюдение базовых рекомендаций поможет уменьшить риски для матери и ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача-эндокринолога и диетолога Екатерины Толстиковой.

Правильно питаться

По словам эксперта, первое что вы должны сделать, когда узнали, что беременны - это начать питаться правильно, если вы не успели этого сделать до беременности.

"Очень вам советую посчитать калорийность и есть не менее 1800 ккал с большим количеством углеводов. Когда закончится беременность, вы меня просто поблагодарите, ведь вы быстро потеряете все лишние килограммы", - объяснила диетолог.

Правильное питание помогает укрепить иммунитет женщины, что особенно важно в период, когда организм более уязвим к инфекциям.

Организм женщины испытывает гормональные изменения, поэтому важно, чтобы он получал достаточно энергии, белков, витаминов и минералов для сохранения собственного здоровья и снижения утомляемости, анемии или токсикоза.

Чередуйте физическую нагрузку с релаксом

Обязательно выберите для себя ту физическую нагрузку, которая вам комфортна. Например, йога, пилатес, плавание, физическая активность в зале и стретчинг.

Но обязательно чередуйте это с массажем, просто хождением или лежанием. Все для того, чтобы ваши мышцы отдыхали, не набирали лишнюю воду и не приводили к отекам. Это будет положительно влиять, как на женщину, так и на ребенка.

Закройте дефициты витаминов

Специалист объяснила, если вы будете закрывать все дефициты и будете контролировать уровень железа, белка, полиненасыщенных жирных кислот, витамина D и других микроэлементов, то ребенок родится здоровым и после беременности вам будет легче восстановиться.

Организм женщины испытывает большую нагрузку - недостаток питательных веществ может усилить утомляемость, ухудшить состояние кожи, волос, костей и зубов, а также повысить риск послеродовой депрессии.

В начале беременности организм создает "запасы" для дальнейшего роста плода. Незаполненные дефициты могут привести к истощению организма во втором и третьем триместре.