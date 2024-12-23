Топ-16 новорічних подарунків для любителів технологій

Шукаєте ідеальний подарунок тому, хто обожнює технології? Новий рік - чудовий привід порадувати друзів і близьких інноваційними та практичними гаджетами.

Про найкращі ідеї, які точно викличуть захват у любителів сучасного обладнання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Govee M1 RGBIC LED Strip Lights

Govee M1 RGBIC LED Strip Lights - чудове рішення для тих, хто хоче надати індивідуальності своєму будинку. Ці розумні світлодіодні стрічки стануть прекрасним подарунком для любителів технологій.

Модель оснащена вдосконаленим чипсетом, забезпечує яскраве світло та насичені кольори. Керувати стрічкою можна через додаток Govee або голосовими командами за допомогою Alexa і Google Assistant.

Кожен сегмент можна налаштувати окремо, надаючи йому свій колір, а застосунок пропонує безліч попередньо встановлених ефектів і дає змогу створювати власні налаштування. Стрічки підійдуть як для створення атмосфери під час ігрових трансляцій, так і для затишного перегляду фільмів.

Govee M1 RGBIC LED Strip Lights (фото: Engadget)

Bonaok Karaoke Microphone

Мікрофон для караоке Bonaok - це захопливий спосіб відчути себе рок-зіркою без додаткового обладнання. Як і інші автономні караоке-мікрофони, він оснащений вбудованим динаміком, тож не потрібно носити окремий або підключати вже наявний.

Просто підключіть мікрофон до телефону через Bluetooth і починайте співати. На відміну від дешевих моделей, цей мікрофон виробляє гучний, чіткий і насичений звук, який на максимальній гучності може замінити ПА-мікрофон у досить великому приміщенні.

Вбудовані елементи керування дають змогу регулювати налаштування звуку, як-от еквалайзер, реверберацію, затримку, рівень голосу та гучність фонової музики.

Краще використовувати Apple Music Sing, KaraFun або караоке-версії популярних треків на YouTube.

Bonaok Karaoke Microphone (фото: Engadget)

reMarkable Paper Pro

reMarkable Paper Pro - це пристрій для запису, призначений для усунення відволікаючих чинників. Він має екран на основі електронного чорнила, стилус і (за бажанням) клавіатуру, і виконує лише дві функції: написання або малювання, а також читання й анотування матеріалів без відволікання на мобільні ігри та інші розваги.

Це обмеження робить його ефективним інструментом для концентрації на поточному завданні. У третьому поколінні пристрою з'явився кольоровий екран, а також поліпшена чутливість і більший розмір, що робить його використання більш схожим на роботу з паперовим блокнотом.

reMarkable Paper Pro (фото: Engadget)

Pura smart scent diffuser

Дифузор аромату Pura здивував людей, які його тестували. Пристрій встановлюють у вітальні поруч із дверима, і щойно людина заходить у дім, її зустрічають аромати лимона, лаванди або іншого обраного запаху.

Pura може одночасно тримати дві ароматичні капсули, що дає змогу змінювати атмосферу залежно від часу дня або настрою. Через застосунок можна налаштувати розклад дифузії та призупинити його, коли людини немає вдома.

Pura smart scent diffuser (фото: Engadget)

LEGO Icons NASA Artemis Space Launch System (10341)

Мета місій NASA Artemis - відправити людей на Марс у 2030-х роках, але перед цим агентство планує освоїти Місяць. У листопаді 2022 року було запущено першу місію Artemis, яка використовувала ракету Space Launch System (SLS), що відправила космічний апарат Orion навколо Місяця і назад.

Ця тестова місія і дві майбутні за участю екіпажу використовуватимуть варіант ракети "Block 1" SLS, який Lego відтворила в наборі NASA Artemis Space Launch System. Набір включає багатоступеневу ракету, два твердопаливні прискорювачі, капсулу Orion і мобільну пускову платформу, виконані у фірмовому гіпердеталізованому стилі Lego.

LEGO Icons NASA Artemis Space Launch System (10341) (фото: Engadget)

Canon Ivy 2 Mini Photo Printer

Портативний принтер Canon Ivy 2 стане чудовим подарунком для підлітка або для будь-кого, хто захоплюється збереженням спогадів. Він підключається до телефону через Bluetooth і, за допомогою мобільного додатка, дає змогу друкувати фотографії на стікерному папері за лічені секунди.

Якість зображення цілком хороша для такого компактного принтера, але воно не буде таким чітким, як у звичайного принтера. Однак це не так важливо, як зручність і простота використання, плюс додаток пропонує безліч кумедних рамок, наклейок, малюнків та інших елементів, які можна накласти на фотографії для більш особистого штриха.

Canon Ivy 2 Mini Photo Printer (фото: Engadget)

Tidbyt

Tidbyt - це маленька світлодіодна панель, яка може відображати час, погоду, спортивні результати, календар, заголовки новин. Його корпус із горіхового дерева завдовжки близько восьми дюймів не містить мікрофонів або камер. Це елемент декору для любителів технологій, який матиме гарний вигляд на тумбочці біля ліжка або кухонній стійці.

Tidbyt (фото: Engadget)

Anker Prime 20,000mAh Power Bank

Anker's Prime power bank - це трохи інший зовнішній акумулятор. З ємністю 20 000 мА/год і потужними портами на 100 Вт він здатний зарядити навіть ноутбук. На пристрої є екран, який показує заряд, що залишився, і споживану потужність на кожному порті.

Найкраща частина - це зарядна база. Замість того, щоб підключати акумулятор для підзарядки, просто поставте його на базу, і він завжди буде готовий до використання. Однак база продається окремо і не з дешевих, але вона забезпечує преміальний досвід зарядки в дорозі.

Anker Prime 20,000mAh Power Bank (фото: Engadget)

Hidrate Spark Pro Smart Water Bottle

Розумна пляшка для води, така як Hidrate Spark Pro, може допомогти вам підтримувати потрібний рівень споживання. Пляшка об'ємом близько 620 мл зберігає напої холодними, а сенсор відстежує споживання води, нагадуючи вам, коли потрібно випити.

Також доступна інтеграція з Apple Health та іншими фітнес-додатками, що є додатковим плюсом для користувачів, які стежать за своїм здоров'ям.

Hidrate Spark Pro Smart Water Bottle (фото: Engadget)

Turtle Beach Atlas Air Wireless Open Back PC Gaming Headset

Turtle Beach Atlas Air - це рідкісна бездротова ігрова гарнітура з відкритим дизайном. Такий дизайн не повністю ізолює вухо від зовнішнього шуму, що створює більш широке та об'ємне звучання, яке занурює в атмосферу гри.

Гарнітура легка, з хорошою амортизацією, що робить її дуже комфортною для тривалих ігрових сесій. Вона під'єднується через бездротовий адаптер, Bluetooth або кабель і сумісна з PC, PS5, Switch і Xbox. Час роботи від батареї становить 50-60 годин, що робить цю модель зручним вибором для тих, хто цінує якість звуку.

Turtle Beach Atlas Air Wireless Open Back PC Gaming Headset (фото: Engadget)

Peak Design Tech Pouch

Є велика ймовірність, що коли ваш супутник, який любить техніку, подорожує, він бере з собою те, що для нього найважливіше. Tech Pouch від Peak Design дасть йому змогу організувати всі свої невеличкі гаджети й акуратно зберігати все в одному місці.

Кишені в стилі орігамі вміщують такі речі, як телефони, бездротові зарядні пристрої, зовнішні акумулятори, адаптери, кабелі та багато іншого.

Зовнішня оболонка водовідштовхувальна, а сам мішок може стояти вертикально, навіть коли він відкритий, що полегшує пошук потрібних речей. Крім того, зовнішня кишеня має отвір для під'єднання до джерела живлення, даючи змогу заряджати пристрої просто всередині сумки. Це зручний і місткий аксесуар для тих, хто завжди в русі.

Peak Design Tech Pouch (фото: Engadget)

Keychron Q Max Wireless Custom Mechanical Keyboard

Keychron Q Max - це ідеальний вибір для тих, хто хоче преміальну бездротову клавіатуру, не витрачаючи час на налаштування та модифікації. Її алюмінієвий корпус міцний, а PBT-клавіші чіткі. Клавіатура підтримує кілька режимів під'єднання, а перемикачі звучать приємно і мають чудову пружність.

Keychron пропонує кілька варіантів розмірів і перемикачів, а більшість елементів можна легко замінити, що дає змогу змінювати відчуття від набору тексту. Вбудований регулятор гучності додає зручності.

Keychron Q Max Wireless Wireless Custom Mechanical Keyboard (фото: Engadget)

Teenage Engineering EP-133

Teenage Engineering створює бажані технології, і компанія часто співпрацює з іншими брендами, такими як Nothing, Rabbit та IKEA. Однак в основі її продукції - семплери та синтезатори, зазвичай за високими цінами. EP-133 легкий і портативний, водночас зберігає характерний дизайн із великими кнопками та естетикою продуктів TE.

Він також пропонує велику бібліотеку звуків і ефектів, а також можливість застосовувати спотворення і затримки в реальному часі. Для експериментів можна використовувати вбудований мікрофон для запису власних звуків.

Teenage Engineering EP-133 (фото: Engadget)

Sonos Era 300

Era 300 від Sonos - це, мабуть, найкращий подарунок, який можна подарувати будь-якому технофану на даний момент, навіть якщо ви не впевнені в їхній поточній аудіосистемі. Він покращує всі особливості дешевшої моделі Era 100, пропонуючи чудову якість звуку, підтримку просторового аудіо, вбудовані мікрофони та налаштування Trueplay.

Підтримка просторового аудіо робить його більш перспективним у майбутньому, оскільки з появою нового контенту ви отримаєте більше задоволення від використання. Він також підтримує Dolby Atmos і може працювати в парі з іншим таким же пристроєм для посилення стереоефекту.

Sonos Era 300 (фото: Engadget)

XGIMI MoGo 2 Pro 1080P Portable Projector

XGIMI MoGo 2 Pro - це компактний проектор, який легко поміщається в рюкзак і забезпечує деталізоване та точне зображення. Він оснащений портами HDMI, USB-A і USB-C, а також підтримує Chromecast і має вбудований AndroidTV.

Для використання на вулиці знадобиться довгий шнур або зовнішній акумулятор, оскільки вбудованого живлення у нього немає.

XGIMI MoGo 2 Pro 1080P Portable Projector (фото: Engadget)

Boox Palma/Palma 2

Boox Palma - це пристрій розміром зі смартфон із 6,3-дюймовим екраном E Ink, який об'єднує функціональність читалки і платформу Android. Він підтримує читання книг з Libby, Amazon Kindle та інших бібліотек, але при цьому позбавлений агресивного світіння екрана смартфона.

Фізичні кнопки на Palma можна налаштувати для зручності, наприклад, для перегортання сторінок або оновлення екрана. Завдяки портативності, цей пристрій стане чудовим вибором для мандрівників або любителів книжок, які не хочуть брати з собою повноцінний Kindle.

Boox Palma/Palma 2 (фото: Engadget)