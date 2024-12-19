5 найкращих подарунків, які потішать кожного любителя Apple

Новий рік - час радувати близьких незвичайними і продуманими подарунками. Якщо у вас є друг або родич, який небайдужий до продукції Apple, ви точно хочете вибрати щось, що підкреслить їхні інтереси і принесе радість.

Про 5 чудових ідей, які стануть ідеальним вибором для всіх, хто любить продукцію Apple, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Карта-локатор для гаманця SwitchBot

Якщо ви знаєте когось, хто часто втрачає свій гаманець, карта-локатор SwitchBot Wallet Finder стане недорогим і корисним подарунком.

Ця карта інтегрується з додатком Apple "Локатор", тому її можна відстежувати з будь-якого пристрою на iOS, а також за допомогою Siri. Wallet Finder виконаний у формі тонкої кредитної картки, що дає змогу легко помістити її в кишеню гаманця, не додаючи зайвого об'єму.

З її допомогою ви можете змусити гаманець видавати звуковий сигнал за вашим запитом або знайти його місце розташування на карті.

І це подарунок без зайвого клопоту - жодних підписок або додаткових покупок не потрібно, оскільки пристрій працює через мережу Apple "Локатор". Найближчі iPhone фіксують Bluetooth-сигнал від карти, безпечно й анонімно відстежуючи її місце розташування для вас.

SwitchBot

Чохол Mujjo для iPhone 16

Ваш друг або родич нещодавно обзавівся новим iPhone 16? Можливо, їм захочеться захистити його стильним аксесуаром.

Apple більше не випускає шкіряні чохли, але сторонні виробники відмінно заповнюють цю прогалину. Чохли від Mujjo нагадують фірмові чохли Apple завдяки мінімалістичному дизайну і майже непомітному брендингу.

Колір Monaco Blue від Mujjo особливо виділяється, додаючи яскравий акцент до будь-якого iPhone Pro. Чохол виконаний з натуральної шкіри з внутрішньою підкладкою з мікрофібри. Він приємно лежить у руці та забезпечує захист вашого телефона від повсякденних подряпин і ударів.

Чохол Mujjo для iPhone 16

Портативний зарядний пристрій Belkin, USB-C Power Bank

Якщо у людини старий iPhone, вона, швидше за все, рідко відходить далеко від розетки. Портативний зарядний пристрій допомагає зняти це занепокоєння і дає можливість довше насолоджуватися використанням телефону.

На ринку представлено безліч портативних зарядок, особливо такі як Belkin USB-C Power Bank. Пристрій має тонкий дизайн і достатньо ємності, щоб тричі зарядити телефон з нуля.

Ця зарядка досить компактна, щоб поміститися в сумочку або кишеню куртки, оснащена портами USB-C і USB-A і дає змогу заряджати кілька пристроїв одночасно з потужністю до 15 Вт.

Belkin, USB-C Power Bank

Тримач Belkin Continuity Camera

Зараз усі використовують FaceTime і Zoom, а камера вашого телефона зазвичай набагато краща, ніж у ноутбука. Тримач камери від Belkin дає змогу прикріпити телефон до верхньої частини екрана ноутбука, щоб використовувати камеру iPhone як веб-камеру для MacBook.

Ця функція працює завдяки технології Continuity Camera в екосистемі Apple, тож переконайтеся, що ваш друг має і MacBook, і iPhone з підтримкою MagSafe, щоб скористатися цим аксесуаром.

Також можна придбати тримач, який фіксує телефон під телевізором - це ідеально підходить для сімейних дзвінків через FaceTime на Apple TV.

Belkin Continuity Camera

Apple TV 4K

Це більш дорогий подарунок, який найкраще підійде для близьких друзів або членів сім'ї. Медіаплеєр - це те, про що багато хто не підозрює, що їм потрібно, поки не спробують. Друзі, які знаються на технологіях, просто зобов'язані позбавити близьких страждань від повільних і незручних операційних систем "розумних" телевізорів.

Apple TV 4K підтримує 4K HDR з Dolby Vision, що робить перегляд серіалів і фільмів на сучасних OLED-телевізорах по-справжньому вражаючим.

З Apple TV 4K використання всіх стримінгових застосунків стає простим і зручним: швидке завантаження і плавна навігація за допомогою сенсорної панелі на пульті Siri Remote.

Крім того, ви отримаєте переваги екосистеми Apple: перегляд бібліотеки iCloud Photos на великому екрані, використання iPhone як пульта, повноцінний досвід Apple Music з текстами пісень для караоке, тренування з Fitness+, а також сімейні ігри з Apple Arcade у святковий сезон.

Apple TV 4K