Топ-16 новогодних подарков для любителей технологий

Ищете идеальный подарок тому, кто обожает технологии? Новый год - отличный повод порадовать друзей и близких инновационными и практичными гаджетами.

Про лучшие идеи, которые точно вызовут восторг у любителей современного оборудования, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Govee M1 RGBIC LED Strip Lights

Govee M1 RGBIC LED Strip Lights - отличное решение для тех, кто хочет придать индивидуальность своему дому. Эти умные светодиодные ленты станут прекрасным подарком для любителей технологий.

Модель оснащена усовершенствованным чипсетом, обеспечивает яркий свет и насыщенные цвета. Управлять лентой можно через приложение Govee или голосовыми командами с помощью Alexa и Google Assistant.

Каждый сегмент можно настроить отдельно, придавая ему свой цвет, а приложение предлагает множество предустановленных эффектов и позволяет создавать собственные настройки. Ленты подойдут как для создания атмосферы во время игровых трансляций, так и для уютного просмотра фильмов.

Govee M1 RGBIC LED Strip Lights (фото: Engadget)

Bonaok Karaoke Microphone

Микрофон для караоке Bonaok - это увлекательный способ почувствовать себя рок-звездой без дополнительного оборудования. Как и другие автономные караоке-микрофоны, он оснащен встроенным динамиком, так что не нужно носить отдельный или подключать уже имеющийся.

Просто подключите микрофон к телефону через Bluetooth и начинайте петь. В отличие от дешевых моделей, этот микрофон производит громкий, четкий и насыщенный звук, который на максимальной громкости может заменить ПА-микрофон в достаточно большом помещении.

Встроенные элементы управления позволяют регулировать настройки звука, такие как эквалайзер, реверберацию, задержку, уровень голоса и громкость фоновой музыки.

Лучше использовать Apple Music Sing, KaraFun или караоке-версии популярных треков на YouTube.

Bonaok Karaoke Microphone (фото: Engadget)

reMarkable Paper Pro

reMarkable Paper Pro - это устройство для записи, предназначенное для устранения отвлекающих факторов. Оно имеет экран на основе электронных чернил, стилус и (по желанию) клавиатуру, и выполняет всего две функции: написание или рисование, а также чтение и аннотирование материалов без отвлечения на мобильные игры и другие развлечения.

Это ограничение делает его эффективным инструментом для концентрации на текущей задаче. В третьем поколении устройства появился цветной экран, а также улучшенная чувствительность и больший размер, что делает его использование более похожим на работу с бумажным блокнотом.

reMarkable Paper Pro (фото: Engadget)

Диффузор Pura

Диффузор аромата Pura удивил тестировавших его людей. Устройство устанавливается в гостиной рядом с дверью, и как только человек входит в дом, его встречают ароматы лимона, лаванды или другого выбранного запаха.

Pura может одновременно держать две ароматические капсулы, что позволяет менять атмосферу в зависимости от времени дня или настроения. Через приложение можно настроить расписание диффузии и приостановить его, когда человека нет дома.

Pura smart scent diffuser (фото: Engadget)

LEGO Icons NASA Artemis Space Launch System (10341)

Цель миссий NASA Artemis - отправить людей на Марс в 2030-х годах, но перед этим агентство планирует освоить Луну. В ноябре 2022 года была запущена первая миссия Artemis, которая использовала ракету Space Launch System (SLS), отправившую космический аппарат Orion вокруг Луны и обратно.

Эта тестовая миссия и две предстоящие с участием экипажа будут использовать вариант ракеты "Block 1" SLS, который Lego воссоздала в наборе NASA Artemis Space Launch System. Набор включает многоступенчатую ракету, два твердотопливных ускорителя, капсулу Orion и мобильную пусковую платформу, выполненные в фирменном гипердетализированном стиле Lego.

LEGO Icons NASA Artemis Space Launch System (10341) (фото: Engadget)

Canon Ivy 2 Mini Photo Printer

Портативный принтер Canon Ivy 2 станет отличным подарком для подростка или для любого, кто увлекается сохранением воспоминаний. Он подключается к телефону через Bluetooth и, с помощью мобильного приложения, позволяет печатать фотографии на стикерной бумаге за считанные секунды.

Качество изображения вполне хорошее для такого компактного принтера, но оно не будет таким четким, как у обычного принтера. Однако это не так важно, как удобство и простота использования, плюс приложение предлагает множество забавных рамок, наклеек, рисунков и других элементов, которые можно наложить на фотографии для более личного штриха.

Canon Ivy 2 Mini Photo Printer (фото: Engadget)

Tidbyt

Tidbyt - это маленькая светодиодная панель, которая может отображать время, погоду, спортивные результаты, календарь, заголовки новостей. Его корпус из орехового дерева длиной около восьми дюймов не включает микрофоны или камеры. Это элемент декора для любителей технологий, который будет хорошо смотреться на прикроватной тумбочке или кухонной стойке.

Tidbyt (фото: Engadget)

Anker Prime 20,000 mAh Power Bank

Anker’s Prime power bank - это немного другой внешний аккумулятор. С емкостью 20 000 мА/ч и мощными портами на 100 Вт он способен зарядить даже ноутбук. На устройстве есть экран, который показывает оставшийся заряд и потребляемую мощность на каждом порте.

Лучшая часть - это зарядная база. Вместо того, чтобы подключать аккумулятор для подзарядки, просто поставьте его на базу, и он всегда будет готов к использованию. Однако база продается отдельно и не из дешевых, но она обеспечивает премиальный опыт зарядки в дороге.

Anker Prime 20,000mAh Power Bank (фото: Engadget)

Hidrate Spark Pro Smart Water Bottle

Умная бутылка для воды, такая как Hidrate Spark Pro, может помочь вам поддерживать нужный уровень потребления. Бутылка объемом около 620 мл сохраняет напитки холодными, а сенсор отслеживает потребление воды, напоминая вам, когда нужно выпить.

Также доступна интеграция с Apple Health и другими фитнес-приложениями, что является дополнительным плюсом для пользователей, следящих за своим здоровьем.

Hidrate Spark Pro Smart Water Bottle (фото: Engadget)

Turtle Beach Atlas Air Wireless Open Back PC Gaming Headset

Turtle Beach Atlas Air - это редкая беспроводная игровая гарнитура с открытым дизайном. Такой дизайн не полностью изолирует ухо от внешнего шума, что создает более широкое и объемное звучание, которое погружает в атмосферу игры.

Гарнитура легкая, с хорошей амортизацией, что делает ее очень комфортной для продолжительных игровых сессий. Она подключается по беспроводному адаптеру, Bluetooth или кабелю и совместима с PC, PS5, Switch и Xbox. Время работы от батареи составляет 50-60 часов, что делает эту модель удобным выбором для тех, кто ценит качество звука.

Turtle Beach Atlas Air Wireless Open Back PC Gaming Headset (фото: Engadget)

Peak Design Tech Pouch

Есть большая вероятность, что когда ваша вторая половинка, любящая технику, путешествует, то берет с собой то, что для него важнее всего. Tech Pouch от Peak Design даст ему возможность организовать все свои небольшие гаджеты и аккуратно хранить все в одном месте.

Карманы в стиле оригами вмещают такие вещи, как телефоны, беспроводные зарядные устройства, внешние аккумуляторы, адаптеры, кабели и многое другое.

Внешняя оболочка водоотталкивающая, а сам мешок может стоять вертикально, даже когда он открыт, что облегчает поиск нужных вещей. Кроме того, внешний карман имеет отверстие для подключения к источнику питания, позволяя заряжать устройства прямо внутри сумки. Это удобный и вместительный аксессуар для тех, кто всегда в движении.

Peak Design Tech Pouch (фото: Engadget)

Keychron Q Max Wireless Custom Mechanical Keyboard

Keychron Q Max - это идеальный выбор для тех, кто хочет премиальную беспроводную клавиатуру, не тратя время на настройку и модификации. Ее алюминиевый корпус прочный, а PBT-клавиши четкие. Клавиатура поддерживает несколько режимов подключения, а переключатели звучат приятно и обладают отличной упругостью.

Keychron предлагает несколько вариантов размеров и переключателей, а большинство элементов можно легко заменить, что позволяет менять ощущения от набора текста. Встроенный регулятор громкости добавляет удобства.

Keychron Q Max Wireless Custom Mechanical Keyboard (фото: Engadget)

Teenage Engineering EP-133

Teenage Engineering создает желаемые технологии, и компания часто сотрудничает с другими брендами, такими как Nothing, Rabbit и IKEA. Однако в основе ее продукции - семплеры и синтезаторы, обычно по высоким ценам. EP-133 легкий и портативный, при этом сохраняет характерный дизайн с крупными кнопками и эстетикой продуктов TE.

Он также предлагает большую библиотеку звуков и эффектов, а еще возможность применять искажения и задержки в реальном времени. Для экспериментов можно использовать встроенный микрофон для записи собственных звуков.

Teenage Engineering EP-133 (фото: Engadget)

Sonos Era 300

Era 300 от Sonos - это, пожалуй, лучший подарок, который можно подарить любому технофану на данный момент, даже если вы не уверены в их текущей аудиосистеме. Он улучшает все особенности более дешевой модели Era 100, предлагая отличное качество звука, поддержку пространственного аудио, встроенные микрофоны и настройку Trueplay.

Поддержка пространственного аудио делает его более перспективным в будущем, так как с появлением нового контента вы получите больше удовольствия от использования. Он также поддерживает Dolby Atmos и может работать в паре с другим таким же устройством для усиления стереоэффекта.

Sonos Era 300 (фото: Engadget)

XGIMI MoGo 2 Pro 1080P Portable Projector

XGIMI MoGo 2 Pro - это компактный проектор, который легко помещается в рюкзак и обеспечивает детализированное и точное изображение. Он оснащен портами HDMI, USB-A и USB-C, а также поддерживает Chromecast и имеет встроенный AndroidTV.

Для использования на улице потребуется длинный шнур или внешний аккумулятор, так как встроенного питания у него нет.

XGIMI MoGo 2 Pro 1080P Portable Projector (фото: Engadget)

Boox Palma/Palma 2

Boox Palma - это устройство размером со смартфон с 6,3-дюймовым экраном E Ink, которое объединяет функциональность читалки и платформу Android. Оно поддерживает чтение книг из Libby, Amazon Kindle и других библиотек, но при этом лишено агрессивного свечения экрана смартфона.

Физические кнопки на Palma можно настроить для удобства, например, для перелистывания страниц или обновления экрана. Благодаря портативности, это устройство станет отличным выбором для путешественников или любителей книг, которые не хотят брать с собой полноценный Kindle.

Boox Palma/Palma 2 (фото: Engadget)