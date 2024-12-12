Метавсесвіт та інші прориви. Як розвиватимуться технології у 2025 році: ключові прогнози

Технології 2025 року обіцяють стати справжньою віхою в розвитку цифрових інновацій. Метавсесвіт, штучний інтелект і кібербезпека - ось лише деякі з напрямків, які чекають які чекають на кардинальні зміни.

Про ключові тенденції, які визначать майбутнє технологій у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський фінансово-економічний журнал Forbes .

Переломний момент для ШІ

2025 рік стане визначальним для штучного інтелекту, з переходом від універсальних додатків до рішень, орієнтованих на бізнес. Компанії вдосконалюватимуть стратегії для реалізації конкретних завдань з вимірними результатами.

Генеративний ШІ для успіху бізнесу

Організації зосередяться на створенні стійких сховищ даних та архітектур для навчання великих мовних моделей на власних даних, надаючи конкурентні переваги.

Галузеві додатки

ШІ продовжить революціонізувати охорону здоров'я (діагностика), виробництво (інтелектуальне обслуговування) і фінансові послуги (виявлення шахрайства), демонструючи високу рентабельність і економію витрат.

Етичні рамки

З'являться визнані на глобальному рівні керівні принципи і структури управління, що усувають ризики, такі як упередженість і зловживання, що підвищить довіру до ШІ.

Масштабована автоматизація

ШІ сприятиме підвищенню ефективності, автоматизуючи рутинні завдання і трансформуючи користувацький досвід у фінансах, HR, медицині та кібербезпеці. Приклади успішного застосування підтвердять відчутні переваги, включно зі збільшенням продуктивності та зниженням витрат.

Цей перехід зробить 2025 рік періодом, коли ШІ стане більш точковим, результативним і важливим для успіху бізнесу.

Нова ера для кібербезпеки

В умовах зростання кіберзагроз 2025 рік стане етапом переходу до проактивних методів захисту, посилених ШІ, і суворішого регулювання.

ШІ-посилене виявлення загроз

Штучний інтелект відіграватиме ключову роль у виявленні загроз у реальному часі, даючи змогу нейтралізувати атаки до завдання значної шкоди. Автоматизація процесів скоротить час реакції і знизить залежність від ручної праці.

Криптографія, стійка до квантових загроз

З розвитком квантових технологій компанії почнуть масово використовувати методи шифрування, що захищають критично важливі дані від майбутніх загроз.

Посилення регулювання

Уряди запровадять суворіші стандарти кібербезпеки, наприклад, такі як CMMC 2.0 у США, вимагаючи від організацій впровадження передових підходів до захисту і дотримання суворих стандартів.

У 2025 році ці зміни посилять цифрову безпеку, даючи змогу компаніям ефективніше протистояти новим загрозам.

Хмарні обчислення розвиваються

Хмарні обчислення залишаться центральним елементом ІТ-стратегій, однак ефективність витрат і операційні витрати перебуватимуть під пильною увагою.

Оптимізація витрат виходить на перший план

Директори з інформаційних технологій і технічні директори будуть змушені переглянути витрати на публічну хмару, зосередивши увагу на цінності, правильній архітектурі та економічній ефективності.

Прийняття багатохмарних стратегій

Компанії переходитимуть до багатохмарних рішень, включно з обмеженим використанням приватних хмар, для підвищення стійкості та зменшення залежності від одного постачальника після збоїв AWS та Azure цього літа.

Розширення периферійних обчислень

Зростаюча кількість додатків з низькою затримкою, таких як автономні автомобілі та Інтернет речей (IoT), сприятиме широкому впровадженню периферійних обчислень.

Стійкість у пріоритеті

Хмарні провайдери інвестуватимуть в енергоефективні центри обробки даних з рідинним охолодженням і поновлюваними джерелами енергії, щоб враховувати екологічні проблеми.

Центри обробки даних адаптуються до зростаючого попиту на ШІ

Швидке впровадження штучного інтелекту призведе до значних змін в інфраструктурі центрів обробки даних та енергетичних стратегіях.

Спеціалізована інфраструктура для ШІ

Устаткування, таке як графічні процесори та процесори Tensor, оптимізовані для роботи зі ШІ, стане основою інвестицій у центри обробки даних.

Рішення на основі ядерної та водневої енергії

Центри обробки даних досліджуватимуть стійкі джерела енергії, включно з ядерною та водневою енергією, щоб задовольнити зростаючі енергетичні потреби.

Просунуті технології охолодження

Рідинні системи охолодження стануть стандартом, забезпечуючи енергоефективну роботу для високопродуктивних навантажень.

Зрушення в робочій силі та талантах

Після масштабної перебудови технологічної робочої сили торік вона продовжить розвиватися, відображаючи зміни, спричинені автоматизацією та новими технологіями.

Підвищення кваліфікації в нових технологіях

Професіонали зосередяться на придбанні навичок у сфері ШІ, кібербезпеки та квантових обчислень, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці у сфері технологій.

Автоматизація перевизначає ролі

Хоча автоматизація витіснить деякі професії, вона створить нові можливості в аналітиці даних, управлінні ШІ та взаємодії людини з машиною.

Повернення в офіс

Гібридна робота залишиться, але відновлення прагнення до спільної роботи в офісі змінить динаміку робочої сили.

Ренесанс блокчейна

Поки ринки криптовалют залишаються нестабільними, технологія блокчейн знайде нове застосування.

Прозорість ланцюжка поставок

Блокчейн поліпшить простежуваність і скоротить шахрайство в глобальних ланцюжках поставок, особливо в роздрібній торгівлі та виробництві.

Рішення для децентралізованої ідентифікації

Блокчейн-системи для ідентифікації набиратимуть популярності, пропонуючи безпечні методи аутентифікації, контрольовані користувачем.

Зелені інновації в блокчейні

Стійкі механізми консенсусу, такі як proof-of-stake, розв'яжуть проблеми енергоспоживання блокчейна.

Метавсесвіт і розширена реальність

Хоча ажіотаж навколо метавсесвіту знизився, практичні застосування XR (розширеної реальності) розвиватимуться.

Корпоративні додатки

Компанії використовуватимуть XR для навчання, співпраці та взаємодії з клієнтами в таких галузях, як нерухомість і охорона здоров'я.

AI-посилені XR-досвіди

ШІ робитиме XR-середовища розумнішими та інтерактивнішими, покращуючи їхню зручність і функціональність.

Технологічна політика та геополітичні напруженості

Геополітика продовжить впливати на інвестиції в технології та інновації.

Технологічний націоналізм

США посилюватимуть внутрішнє виробництво критично важливих технологій, таких як напівпровідники, щоб скоротити залежність від глобальних ланцюжків поставок.

Глобальні кібербезпекові альянси

Уряди співпрацюватимуть у міжнародних ініціативах з кібербезпеки, щоб протистояти глобальним загрозам.

Регулювання ШІ та конфіденційності

Баланс між інноваціями та захистом даних залишиться пріоритетом, з появою нових регулювальних актів, що стосуються ШІ.