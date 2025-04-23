Топ-10 видів риби, які лікарі радять їсти для довголіття

Яку рибу найкраще їсти

Сардини

Консервовані сардини багаті омега-3 жирними кислотами морського походження, типом жиру, який, як відомо, бореться із запаленням і підтримує здоров’я мозку, серця та обміну речовин.

Омега-3 також може захистити від депресії. Окрім вмісту омега-3, сардини також є одним із найкращих дієтичних джерел кальцію, оскільки одна банка містить стільки ж, скільки склянка молока.

Вони також природно багаті вітаміном D - поживною речовиною, яка не тільки сприяє засвоєнню кальцію, але також відіграє вирішальну роль у імунній функції та здоров’ї кісток.

Лосось

У той час як сардини займають перше місце серед найздоровіших риб, лосось є близьким суперником. Він пропонує багато тих самих переваг із м’якшим смаком. Це чудове джерело корисних для серця омега-3 жирних кислот і високоякісного білка, і, як і сардини, лосось також містить вітамін D.

Однією з поширених проблем, пов’язаних із морепродуктами, є ртуть і забруднення навколишнього середовища, але лосось залишається безпечним варіантом.

Форель

Якщо ви шукаєте делікатнішу альтернативу лососю, то форель - чудовий вибір. Ці дві риби тісно пов’язані між собою і можуть використовуватися в рецептах як взаємозамінні, але форель має більш м’який і менш гострий смак, що робить її чудовим варіантом для тих, хто любить морепродукти.

Як і лосось, форель насичена білком - корисними для серця омега-3 жирними кислотами та основними поживними речовинами, включаючи вітамін D.

Арктичний голець

Арктичний голець дуже схожий на сирого лосося, але коли ви його варите, він стає менш рожевим. За смаком він більше схожий на форель. Це робить його ще одним чудовим суперником, якщо ви новачок у сфері морепродуктів.

Риба багата на корисні омега-3 жирні кислоти, які можуть допомогти запобігти хворобам серця та необхідні для здоров’я та розвитку мозку.

Палтус

Цю тверду білу рибу зазвичай продають як стейки, а не як філе, що робить її найкращим вибором для приготування на грилі. Крім того, що палтус є чудовим джерелом нежирного білка, він забезпечує більше половини щоденної потреби у вітаміні B12.

Ця важлива поживна речовина підтримує здоров’я нервів і допомагає організму перетворювати їжу в енергію, завдяки чому ви почуваєтеся якнайкраще.

Палтус містить більше ртуті, ніж деякі інші риби. Щоб мінімізувати вплив, рекомендується їсти палтус не частіше одного разу на тиждень.

Тріска

Тріска - один із найнежирніших варіантів морепродуктів, приготована порція містить близько 100 калорій і містить 23 грами білка. На додаток до вмісту білка, тріска містить вітаміни групи В, які відіграють вирішальну роль у перетворенні їжі в енергію для живлення клітин тіла.

Бранзіно

Бранціно також відомий як середземноморський морський окунь - це делікатесна біла риба, що лущиться, і зазвичай водиться в Середземному морі.

Це чудове джерело нежирного білка та вітаміну D - ключової поживної речовини, яка підтримує імунну функцію, засвоєння кальцію та метаболізм глюкози.

Анчоуси

Ця маленька жирна риба багата поживними речовинами, включаючи білок, омега-3 і кальцій. Вони також багаті селеном, антиоксидантом, який захищає клітини від пошкодження, яке може призвести до хвороб серця, раку та інших проблем зі здоров’ям.

Камбала

Порція камбали містить менше 100 калорій і 15 г білка. Зменшення споживання червоного та обробленого м’яса за рахунок споживання більш здорової риби. Наприклад, камбала може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, раку та діабету 2 типу.

Тунець

Консервований тунець - це бюджетне та універсальне джерело білка, яке містить такі необхідні поживні речовини, як омега-3 жирні кислоти, вітамін B12, залізо та селен.

Замість звичайного салату з тунцем спробуйте змішати консервований тунець з грецьким йогуртом і діжонською гірчицею та намажте на грінки.

Якщо ви шукаєте швидку їжу в середземноморському стилі, змішайте тунець з нарізаними помідорами, оливками та бальзамічним оцтом, а потім подавайте до листової зелені.

Чим корисна риба для здоров'я

Регулярне вживання риби - принаймні двічі на тиждень, забезпечує низку поживних речовин, які сприяють загальному здоров’ю та профілактиці захворювань.

Високоякісне джерело білка

Якщо вам потрібен нежирний білок, чудовим вибором є риба, яка містить незамінні амінокислоти, які допомагають довше залишатися ситими, що може підтримувати контроль ваги, зменшуючи почуття голоду між прийомами їжі.

Білок також має вирішальне значення для збереження м’язової маси в міру старіння, відіграючи ключову роль у підтримці сили та метаболізму з часом.

Природне джерело вітаміну D

Небагато продуктів природно містять вітамін D, але риба, особливо жирна, є одним із найкращих дієтичних джерел. Вітамін D необхідний для здоров'я кісток, імунної функції та контролю запалення.

Захист від хронічних захворювань

Вживання їжі, багатої рибою, пов’язане з меншим ризиком багатьох проблем зі здоров’ям. Наприклад, люди, які харчуються рибою, можуть мати захист від високого кров'яного тиску, хвороб серця та передчасної смерті від хвороб серця, депресії, ревматоїдного артриту та деменції.