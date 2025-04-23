Топ-10 видов рыбы, которые врачи советуют есть для долголетия

Какую рыбу лучше всего есть

Сардины

Консервированные сардины богаты омега-3 жирными кислотами морского происхождения, типом жира, который, как известно, борется с воспалением и поддерживает здоровье мозга, сердца и обмена веществ.

Омега-3 также может защитить от депрессии. Помимо содержания омега-3, сардины также являются одним из лучших диетических источников кальция, поскольку одна банка содержит столько же, сколько стакан молока.

Они также естественно богаты витамином D - питательным веществом, которое не только способствует усвоению кальция, но также играет решающую роль в иммунной функции и здоровье костей.

Лосось

В то время как сардины занимают первое место среди самых здоровых рыб, лосось является близким соперником. Он предлагает много тех же преимуществ с более мягким вкусом. Это отличный источник полезных для сердца омега-3 жирных кислот и высококачественного белка, и, как и сардины, лосось также содержит витамин D.

Одной из распространенных проблем, связанных с морепродуктами, является ртуть и загрязнение окружающей среды, но лосось остается безопасным вариантом.

Форель

Если вы ищете более деликатную альтернативу лососю, то форель - отличный выбор. Эти две рыбы тесно связаны между собой и могут использоваться в рецептах как взаимозаменяемые, но форель имеет более мягкий и менее острый вкус, что делает ее отличным вариантом для тех, кто любит морепродукты.

Как и лосось, форель насыщена белком - полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и основными питательными веществами, включая витамин D.

Арктический голец

Арктический голец очень похож на сырого лосося, но когда вы его варите, он становится менее розовым. По вкусу он больше похож на форель. Это делает его еще одним отличным соперником, если вы новичок в сфере морепродуктов.

Рыба богата полезными омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь предотвратить болезни сердца и необходимы для здоровья и развития мозга.

Палтус

Эту твердую белую рыбу обычно продают как стейки, а не как филе, что делает ее лучшим выбором для приготовления на гриле. Помимо того, что палтус является отличным источником нежирного белка, он обеспечивает более половины ежедневной потребности в витамине B12.

Это важное питательное вещество поддерживает здоровье нервов и помогает организму превращать пищу в энергию, благодаря чему вы чувствуете себя лучше.

Палтус содержит больше ртути, чем некоторые другие рыбы. Чтобы минимизировать воздействие, рекомендуется есть палтус не чаще одного раза в неделю.

Треска

Треска - один из самых нежирных вариантов морепродуктов, приготовленная порция содержит около 100 калорий и содержит 23 грамма белка. В дополнение к содержанию белка, треска содержит витамины группы В, которые играют решающую роль в преобразовании пищи в энергию для питания клеток тела..

Бранзино

Бранзино также известный как средиземноморский морской окунь - это деликатесная белая шелушащаяся рыба, которая обычно водится в Средиземном море.

Это отличный источник нежирного белка и витамина D - ключевого питательного вещества, которое поддерживает иммунную функцию, усвоение кальция и метаболизм глюкозы.

Анчоусы

Эта маленькая жирная рыба богата питательными веществами, включая белок, омега-3 и кальций. Они также богаты селеном, антиоксидантом, который защищает клетки от повреждения, которое может привести к болезням сердца, раку и другим проблемам со здоровьем.

Камбала

Порция камбалы содержит менее 100 калорий и 15 г белка. Уменьшение потребления красного и обработанного мяса за счет потребления более здоровой рыбы. Например, камбала может помочь снизить риск сердечных заболеваний, рака и диабета 2 типа.

Тунец

Консервированный тунец - это бюджетный и универсальный источник белка, который содержит такие необходимые питательные вещества, как омега-3 жирные кислоты, витамин B12, железо и селен.

Вместо обычного салата с тунцом попробуйте смешать консервированный тунец с греческим йогуртом и дижонской горчицей и намажьте на гренки.

Если вы ищете быструю еду в средиземноморском стиле, смешайте тунец с нарезанными помидорами, оливками и бальзамическим уксусом, а затем подавайте к листовой зелени.

Чем полезна рыба для здоровья

Регулярное употребление рыбы - по крайней мере дважды в неделю, обеспечивает ряд питательных веществ, которые способствуют общему здоровью и профилактике заболеваний.

Высококачественный источник белка

Если вам нужен нежирный белок, отличным выбором является рыба, которая содержит незаменимые аминокислоты, которые помогают дольше оставаться сытыми, что может поддерживать контроль веса, уменьшая чувство голода между приемами пищи.

Белок также имеет решающее значение для сохранения мышечной массы по мере старения, играя ключевую роль в поддержании силы и метаболизма со временем.

Естественный источник витамина D

Немного продуктов естественно содержат витамин D, но рыба, особенно жирная, является одним из лучших диетических источников. Витамин D необходим для здоровья костей, иммунной функции и контроля воспаления.

Защита от хронических заболеваний

Употребление пищи, богатой рыбой, связано с меньшим риском многих проблем со здоровьем. Например, люди, которые питаются рыбой, могут иметь защиту от высокого кровяного давления, болезней сердца и преждевременной смерти от болезней сердца, депрессии, ревматоидного артрита и деменции.