Топ-10 ознак залізодефіцитної анемії, які не можна ігнорувати

Залізодефіцитна анемія - поширений стан, що виникає через нестачу заліза в організмі, необхідного для виробництва гемоглобіну- ключового компонента еритроцитів, який відповідає за транспортування кисню.
Які можливі симптоми нестачі цього важливого елементу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
На початкових стадіях анемія може протікати майже непомітно. Однак з часом, коли дефіцит заліза зростає, симптоми стають більш вираженими. Серед основних ознак:
Основна причина залізодефіцитної анемії – дисбаланс між надходженням заліза в організм та його втратою або потребою. До цього можуть призвести:
Втрата крові
Рясні менструації у жінок, хронічні кровотечі з шлунково-кишкового тракту (виразки, поліпи, рак), регулярне вживання деяких знеболювальних препаратів.
Недостатнє надходження заліза з їжею
Обмежений раціон, вегетаріанство без належної компенсації заліза рослинними продуктами. Особливо важливе достатнє споживання заліза для немовлят і дітей у періоди активного росту.
Порушення засвоєння заліза
Деякі захворювання кишківника (целіакія), хірургічні втручання на тонкому кишківнику.
Вагітність
Підвищена потреба в залізі для забезпечення потреб матері та плода.
Деякі категорії людей більш схильні до розвитку залізодефіцитної анемії:
Легка форма анемії зазвичай не викликає серйозних ускладнень. Однак тривалий дефіцит заліза може призвести до:
Знизити ризик розвитку залізодефіцитної анемії допоможе збалансоване харчування, багате на залізо. Додайте до свого раціону:
Для кращого засвоєння заліза вживайте продукти, багаті на вітамін С. Це цитрусові, броколі, ківі, полуницю, помідори.
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