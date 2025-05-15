Топ-10 признаков железодефицитной анемии, которые нельзя игнорировать

Железодефицитная анемия - распространенное состояние, возникающее из-за недостатка железа в организме, необходимого для производства гемоглобина- ключевого компонента эритроцитов, который отвечает за транспортировку кислорода.
Какие возможные симптомы недостатка этого важного элемента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
На начальных стадиях анемия может протекать почти незаметно. Однако со временем, когда дефицит железа возрастает, симптомы становятся более выраженными. Среди основных признаков:
Основная причина железодефицитной анемии - дисбаланс между поступлением железа в организм и его потерей или потребностью. К этому могут привести:
Потеря крови
Обильные менструации у женщин, хронические кровотечения из желудочно-кишечного тракта (язвы, полипы, рак), регулярное употребление некоторых обезболивающих препаратов.
Недостаточное поступление железа с пищей
Ограниченный рацион, вегетарианство без должной компенсации железа растительными продуктами. Особенно важно достаточное потребление железа для младенцев и детей в периоды активного роста.
Нарушение усвоения железа
Некоторые заболевания кишечника (целиакия), хирургические вмешательства на тонком кишечнике.
Беременность
Повышенная потребность в железе для обеспечения потребностей матери и плода.
Некоторые категории людей более склонны к развитию железодефицитной анемии:
Легкая форма анемии обычно не вызывает серьезных осложнений. Однако длительный дефицит железа может привести к:
Снизить риск развития железодефицитной анемии поможет сбалансированное питание, богатое железом. Добавьте в свой рацион питания:
Для лучшего усвоения железа употребляйте продукты, богатые витамином С. Это цитрусовые, брокколи, киви, клубника, помидоры.
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