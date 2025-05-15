RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Топ-10 признаков железодефицитной анемии, которые нельзя игнорировать

Фото: Какие симптомы указывают на дефицит железа в вашем организме (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Железодефицитная анемия - распространенное состояние, возникающее из-за недостатка железа в организме, необходимого для производства гемоглобина- ключевого компонента эритроцитов, который отвечает за транспортировку кислорода.

Какие возможные симптомы недостатка этого важного элемента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Как проявляется железодефицитная анемия?

На начальных стадиях анемия может протекать почти незаметно. Однако со временем, когда дефицит железа возрастает, симптомы становятся более выраженными. Среди основных признаков:

  • Постоянная усталость и слабость, даже после отдыха.
  • Бледность кожи, слизистых оболочек.
  • Одышка и боль в груди, особенно при физической нагрузке.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Головная боль и головокружение.
  • Холодные руки и ноги.
  • Воспаление языка или ощущение жжения.
  • Ломкость ногтей.
  • Необычное влечение к несъедобным веществам (мел, глина, лед).
  • Плохой аппетит, особенно у детей.

Почему возникает дефицит железа?

Основная причина железодефицитной анемии - дисбаланс между поступлением железа в организм и его потерей или потребностью. К этому могут привести:

Потеря крови

Обильные менструации у женщин, хронические кровотечения из желудочно-кишечного тракта (язвы, полипы, рак), регулярное употребление некоторых обезболивающих препаратов.

Недостаточное поступление железа с пищей

Ограниченный рацион, вегетарианство без должной компенсации железа растительными продуктами. Особенно важно достаточное потребление железа для младенцев и детей в периоды активного роста.

Нарушение усвоения железа

Некоторые заболевания кишечника (целиакия), хирургические вмешательства на тонком кишечнике.

Беременность

Повышенная потребность в железе для обеспечения потребностей матери и плода.

Кто в группе риска?

Некоторые категории людей более склонны к развитию железодефицитной анемии:

  • Женщины репродуктивного возраста из-за менструальных кровопотерь.
  • Младенцы и дети, особенно недоношенные или с низким весом при рождении, а также в периоды интенсивного роста.
  • Вегетарианцы, которые не уделяют достаточно внимания сбалансированному питанию.
  • Регулярные доноры крови.

Чем опасна нелеченная анемия?

Легкая форма анемии обычно не вызывает серьезных осложнений. Однако длительный дефицит железа может привести к:

  • Проблемам с сердцем: увеличению сердца, сердечной недостаточности.
  • Осложнениям во время беременности: преждевременные роды, низкий вес новорожденного.
  • Задержке роста и развития у детей, повышенной склонности к инфекциям.

Какова профилактика дефицита железа

Снизить риск развития железодефицитной анемии поможет сбалансированное питание, богатое железом. Добавьте в свой рацион питания:

  • Красное мясо, птицу, свинину.
  • Морепродукты.
  • Фасоль, горох, фасоль.
  • Темно-зеленые листовые овощи (шпинат).
  • Сухофрукты (курага, изюм).
  • Обогащенные железом крупы, хлеб, макароны.

Для лучшего усвоения железа употребляйте продукты, богатые витамином С. Это цитрусовые, брокколи, киви, клубника, помидоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеЗдоровое питаниеСимптомы