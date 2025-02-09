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Топ-10 найпопулярніших та старовинних прізвищ в Україні: чи є ваше у списку?

Неділя 09 лютого 2025 08:15
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Топ-10 найпопулярніших та старовинних прізвищ в Україні: чи є ваше у списку? Які старовинні українські прізвища зустрічаються найчастіше (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні є прізвища, які зустрічаються частіше за інші. Люди з такими прізвищами живуть у кожній області. Хочете дізнатися, чи є у рейтингу найпопулярніших ваше?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Рідні розповідає, які старовинні прізвища є найпопулярнішими в нашій країні сьогодні.

Прізвище може розповісти багато про походження роду, адже в давнину їх часто давали за професією або особливими рисами людини. В Україні є прізвища, які зустрічаються частіше за інші, і кожне з них має свою унікальну історію.

За даними генеалогічного порталу "Рідні", найбільше носіїв прізвища Мельник - понад 107 тисяч українців.

Друге місце посідає Шевченко - таке має понад 106 тисяч людей, переважно на Слобожанщині. Третє місце у рейтингу займає Коваленко - понад 88 тисяч носіїв, здебільшого в Придніпровському регіоні.

Ось повний список десяти найпопулярніших прізвищ в Україні:

  • Мельник
  • Шевченко
  • Коваленко
  • Бондаренко
  • Бойко
  • Ткаченко
  • Кравченко
  • Ковальчук
  • Коваль
  • Олійник

Цікаво, що дев'ять з десяти прізвищ у цьому рейтингу походять від професій наших предків. Вони вказують на ремесла, якими займалися люди: мельники мололи зерно, шевці шили взуття, ковалі кували метал, ткачі створювали тканини, а бондарі виготовляли бочки.

Три з цих прізвищ (Коваленко, Ковальчук і Коваль) безпосередньо пов’язані з ковальською справою.

Єдине прізвище у списку, яке не вказує на професію, - Бойко. Воно походить від етноніма, яким позначали жителів західноукраїнських земель, зокрема Бойківщини.

Раніше ми писали, які прізвища походять від українських князів.

А також згадували, які прізвища в давній Україні давали шанованим людям.

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