Історія вашого роду може тягнутися від князів: шукайте своє прізвище у цьому списку

Деякі старовинні українські прізвища приховують у собі шляхетне минуле, яке сягає коренями до князівських родів. Більшість цих прізвищ можна зустріти й у сучасній Україні. Може там є й ваше?

Які прізвища свідчать про князівське коріння, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал академіка Національної академії наук вищої освіти Петра Олексійовича Масляка.

Українські прізвища не лише відображають культуру і традиції, але й нерідко несуть у собі історичну пам'ять про соціальний статус їх носіїв. Зокрема, деякі з них вказують на приналежність до князівських родів, зберігаючи слід давньої шляхетності.

За словами науковця, такі прізвища часто мають закінчення "ий" або "ич", що підкреслює їх особливу історичну вагу.

Наприклад, Сангушко, Острозький і Сапіга - це відомі родові імена, які належали представникам української князівської еліти.

Ось список прізвищ, що мають князівське походження:

Вишневецький

Виговський

Заславський

Корецький

Косаківський

Лукомський

Любомирський

Нимерович

Ружинський

Чорторийський

Чернецький

Хоткевич

Також існують прізвища, які вказують на походження панівного класу, а це - пани, шляхта та князі. За даними істориків, до таких прізвищ належать: Шляхтич, Мостіпан, Панич, Князевський, Боярський.