Топ-10 самых популярных и старинных фамилий в Украине: есть ли ваша в списке?
В Украине есть фамилии, которые встречаются чаще других. Люди с такими фамилиями живут в каждой области. Хотите узнать, есть ли в рейтинге самых популярных ваше?
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Рідні рассказывает, какие старинные фамилии являются самыми популярными в нашей стране сегодня
Фамилия может рассказать многое о происхождении рода, ведь в древности их часто давали по профессии или особым чертам человека. В Украине есть фамилии, которые встречаются чаще других, и каждая из них имеет свою уникальную историю.
По данным генеалогического портала "Рідні", больше всего носителей фамилии Мельник - более 107 тысяч украинцев.
Второе место занимает Шевченко - такое имеет более 106 тысяч человек, преимущественно на Слобожанщине. Третье место в рейтинге занимает Коваленко - более 88 тысяч носителей, в основном в Приднепровском регионе.
Вот полный список десяти самых популярных фамилий в Украине:
- Мельник
- Шевченко
- Коваленко
- Бондаренко
- Бойко
- Ткаченко
- Кравченко
- Ковальчук
- Коваль
- Олейник
Интересно, что девять из десяти фамилий в этом рейтинге происходят от профессий наших предков. Они указывают на ремесла, которыми занимались люди: мельники мололи зерно, сапожники шили обувь, кузнецы ковали металл, ткачи создавали ткани, а бондари изготавливали бочки.
Три из этих фамилий (Коваленко, Ковальчук и Коваль) непосредственно связаны с кузнечным делом.
Единственная фамилия в списке, которая не указывает на профессию, - Бойко. Она происходит от этнонима, которым обозначали жителей западноукраинских земель, в частности Бойковщины.
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