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Топ-10 самых популярных и старинных фамилий в Украине: есть ли ваша в списке?

Воскресенье 09 февраля 2025 08:15
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Топ-10 самых популярных и старинных фамилий в Украине: есть ли ваша в списке? Какие старинные украинские фамилии встречаются чаще всего (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине есть фамилии, которые встречаются чаще других. Люди с такими фамилиями живут в каждой области. Хотите узнать, есть ли в рейтинге самых популярных ваше?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Рідні рассказывает, какие старинные фамилии являются самыми популярными в нашей стране сегодня

Фамилия может рассказать многое о происхождении рода, ведь в древности их часто давали по профессии или особым чертам человека. В Украине есть фамилии, которые встречаются чаще других, и каждая из них имеет свою уникальную историю.

По данным генеалогического портала "Рідні", больше всего носителей фамилии Мельник - более 107 тысяч украинцев.

Второе место занимает Шевченко - такое имеет более 106 тысяч человек, преимущественно на Слобожанщине. Третье место в рейтинге занимает Коваленко - более 88 тысяч носителей, в основном в Приднепровском регионе.

Вот полный список десяти самых популярных фамилий в Украине:

  • Мельник
  • Шевченко
  • Коваленко
  • Бондаренко
  • Бойко
  • Ткаченко
  • Кравченко
  • Ковальчук
  • Коваль
  • Олейник

Интересно, что девять из десяти фамилий в этом рейтинге происходят от профессий наших предков. Они указывают на ремесла, которыми занимались люди: мельники мололи зерно, сапожники шили обувь, кузнецы ковали металл, ткачи создавали ткани, а бондари изготавливали бочки.

Три из этих фамилий (Коваленко, Ковальчук и Коваль) непосредственно связаны с кузнечным делом.

Единственная фамилия в списке, которая не указывает на профессию, - Бойко. Она происходит от этнонима, которым обозначали жителей западноукраинских земель, в частности Бойковщины.

Ранее мы писали, какие фамилии происходят от украинских князей.

А также вспоминали, какие фамилии в древней Украине давали уважаемым людям.

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