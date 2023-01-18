Топ-10 найдивовижніших українських винаходів, які змінили світ

Сотні українців зробили вагомий внесок у глобальну наукову діяльність у всьому світі. Деякі осучаснені їхні винаходи ми використовуємо навіть у ХХІ столітті й, на жаль, часто не знаємо, хто є автором цього пристрою чи методу.
Про десятку найважливіших винаходів українців, які глобально вплинули на подальший розвиток світу, читайте у матеріалі нижче.
Концепція вертольотів була розроблена ще в часи Леонардо да Вінчі. Проте першим у світі її реалізував авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував конструкцію літального апарату з двома пропелерами - з горизонтальним на даху та вертикальним на хвості.
Він детальніше, ніж Рентген, проаналізував природу і механізми виникнення променів та продемонстрував їх на прикладах. Перший у світі рентгенівський знімок людського скелета зробив саме Іван Пулюй.
Професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов розробив технологію опріснення морської води. Він дослідив, що заморожена особливим чином морська вода перетворюється в кристали, з поверхні яких можна вилучити солі, ізотопи водню та інші шкідливі речовини. Після цього вода стає придатною для пиття.
Сергія Корольова називають засновником космонавтики. Він був конструктором радянської ракетно-космічної техніки. У 1931 році він з колегою Фрідріхом Цандером створили громадську організацію з вивчення реактивного руху. З часом вона стала державною науково-конструкторською лабораторією з розробки ракетних літальних апаратів. У 1957 році Корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі.
1933 року хірург Юрій Вороний вперше у світі успішно пересадив нирку молодій жінці після спроби самогубства. Хірургу вдалося довести, що "трупні" нирки здатні оживати і продовжувати працювати при пересадці іншій людині.
Цією операцією українець надовго випередив розвиток трансплантології у світі. У більшості країн такі маніпуляції почали робити тільки в 50-60-ті роки.
Київський хірург Микола Амосов у 1963 році вперше в СРСР розробив протез мітрального клапана серця. А вже за два роки вперше у світі зробив операцію із протезування цього клапана за допомогою авторського винаходу антитромботичного протезу
Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми і холери. Спершу він працював в Одесі, а пізніше емігрував у Париж. Саме там він винайшов вакцину проти холери.
З 1896 року науковець працював в Індії, де створив перший препарат у світі, що захищав від чуми. Експерименти з вакцинами Хавкін найчастіше проводив на собі. В Індії його винаходом щепили понад 4 мільйони людей. Вченого навіть призначили головним бактеріологом країни. Пізніше створили Інститут Хавкіна.
У 1881 році український винахідник Микола Бенардос вперше у світі представив спосіб електродугового зварювання металів вугільним електродом на Міжнародній виставці в Парижі. Згодом цю технологію назвали в честь винахідника.
Із методів зварювання він першим отримав широке застосування і досі залишається одним із найпоширеніших.
Львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич і Ян Зех у 1853 році
Нещодавно ми розповідали про унікальні обереги, які дарували українським військовим століття тому.
Раніше ми розповідали про те, як колись українки святкували Дівич-вечір, поки радянська влада не перетворила його у "дєвішнік".