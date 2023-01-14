Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)

На початку ХХ століття в українців з'явилась нова традиція - дарувати спеціальні обереги хлопцям, які вирушали на війну. Такі амулети з бісеру для парубків плели кохані дівчата, сестри або мами. Військові носили їх біля серця - нерідко дійсно вони рятували від ворожої кулі.

Які обереги дарували українським військовим століття тому

"Котильони - невеликі бісерні п'ятикутники з петелькою вгорі, які дівчата плели на щастя і дарували своїм коханим, що вирушали на війну. Їх вояки для паради вішали на ліву нагрудну кишеньку (ближче до серця). А коли йшли у бій, то загортали у середину. Коли куля потрапляла в район серця, часто застрягала, наштовхуючись на ось ці бісерні обереги, які, в такий спосіб, врятували не одне життя", - пояснює етнограф.

За словами Шимчук, такими оберегами хлопці часто вихвалялися і хизувалися одне перед одним. Мовляв, у кого котильон кращий, того дівчина більше любить.

Котильон-оберіг українських військових ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)

"Ми переконані, що свою назву цей бісерний оберіг взяв від однойменного давнього французького танцю, який став неймовірно популярним на землях Гуцульщини, Буковини, Опілля і Західного Поділля кінця ХІХ - початку ХХ століття. Він нагадує вальс у пришвидшеному темпі. Танець поклав початок, так званим, "котильйонним забавам", - пише Шимчук.

Під час таких забав дівчина дарувала вподобаному хлопцеві зроблену власноруч прикрасу. За це, на знак вдячності, парубок частував її цукерками.

Такий обряд декларував взаємну симпатію і часто сприймався паруванням в очах громади. Пізніше котильони (котильйони) як обереги дівчата, сестри та матері дарували хлопцям, що вирушали на війну.

Котильон-оберіг українських військових ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляни Шимчук)

"Кожен котильон був неповторним. У нього впліталися рослинні та геометричні орнаменти, українська символіка, герби, ініціали вояків, птахи. Вважалося, що птаха закликає долю... Котильон первинно дарувався під час "котильованого вальсу" чи "котильйонних забав", - додає експертка.

Назва танцю, безперечно, є набагато давнішою ніж назва українського атрибута початку ХХ століття. Така традиція зафіксована дослідниками тільки на теренах західної України.

"Можливо після цієї розповіді хтось з нинішньої молоді захоче повторити цю сентиментальну і теплу традицію", - зауважує Шимчук.

Котильон-оберіг українських військових ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)