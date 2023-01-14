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Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)

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Субота 14 січня 2023 19:37
Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото) Ось такі амулети дарували хлопцям, які йшли на війну (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На початку ХХ століття в українців з'явилась нова традиція - дарувати спеціальні обереги хлопцям, які вирушали на війну. Такі амулети з бісеру для парубків плели кохані дівчата, сестри або мами. Військові носили їх біля серця - нерідко дійсно вони рятували від ворожої кулі.

Про унікальну традицію столітньої давності розповіла у Facebook Роксоляна Шимчук, етнограф.

Які обереги дарували українським військовим століття тому

"Котильони - невеликі бісерні п'ятикутники з петелькою вгорі, які дівчата плели на щастя і дарували своїм коханим, що вирушали на війну. Їх вояки для паради вішали на ліву нагрудну кишеньку (ближче до серця). А коли йшли у бій, то загортали у середину. Коли куля потрапляла в район серця, часто застрягала, наштовхуючись на ось ці бісерні обереги, які, в такий спосіб, врятували не одне життя", - пояснює етнограф.

За словами Шимчук, такими оберегами хлопці часто вихвалялися і хизувалися одне перед одним. Мовляв, у кого котильон кращий, того дівчина більше любить.

Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)Котильон-оберіг українських військових ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)

"Ми переконані, що свою назву цей бісерний оберіг взяв від однойменного давнього французького танцю, який став неймовірно популярним на землях Гуцульщини, Буковини, Опілля і Західного Поділля кінця ХІХ - початку ХХ століття. Він нагадує вальс у пришвидшеному темпі. Танець поклав початок, так званим, "котильйонним забавам", - пише Шимчук.

Під час таких забав дівчина дарувала вподобаному хлопцеві зроблену власноруч прикрасу. За це, на знак вдячності, парубок частував її цукерками.

Такий обряд декларував взаємну симпатію і часто сприймався паруванням в очах громади. Пізніше котильони (котильйони) як обереги дівчата, сестри та матері дарували хлопцям, що вирушали на війну.

Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)Котильон-оберіг українських військових ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляни Шимчук)

"Кожен котильон був неповторним. У нього впліталися рослинні та геометричні орнаменти, українська символіка, герби, ініціали вояків, птахи. Вважалося, що птаха закликає долю... Котильон первинно дарувався під час "котильованого вальсу" чи "котильйонних забав", - додає експертка.

Назва танцю, безперечно, є набагато давнішою ніж назва українського атрибута початку ХХ століття. Така традиція зафіксована дослідниками тільки на теренах західної України.

"Можливо після цієї розповіді хтось з нинішньої молоді захоче повторити цю сентиментальну і теплу традицію", - зауважує Шимчук.

Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)

Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)Показали обереги, які дарували українським військовим на початку XX століття (фото)Котильон-оберіг українських військових ХХ ст. (фото: Facebook/Роксоляна Шимчук)

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