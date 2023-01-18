Топ-10 самых удивительных украинских изобретений, которые изменили мир

Вертолет Сикорского

Концепция вертолетов была разработана еще во время Леонардо да Винчи. Однако первым в мире ее реализовал авиаконструктор Игорь Сикорский. В 1931 году он запатентовал конструкцию летательного аппарата с двумя пропеллерами - с горизонтальным на крыше и вертикальным на хвосте.

Рентген

Украинец Иван Пулюй за 14 лет до изобретения немца Вильгельма Рентгена смастерил трубку, впоследствии ставшую прообразом современных рентгеновских аппаратов.

Он более подробно, чем Рентген, проанализировал природу и механизмы возникновения лучей и продемонстрировал их на примерах. Первый в мире рентгеновский снимок человеческого скелета сделал именно Иван Пулюй.

Опреснение морской воды

Профессор Одесской государственной академии холода Леонард Смирнов разработал технологию опреснения морской воды. Он исследовал, что особым образом замороженная морская вода превращается в кристаллы, с поверхности которых можно извлечь соли, изотопы водорода и другие вредные вещества. После этого вода становится пригодной для питья.

Ракетный двигатель и первый спутник Земли

Сергея Королева называют основателем космонавтики. Он являлся конструктором советской ракетно-космической техники. В 1931 году он с коллегой Фридрихом Цандером создали общественную организацию по изучению реактивного движения. Потом она стала государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов. В 1957 году Королев запустил на околоземную орбиту первый в истории искусственный спутник Земли.

Первая пересадка почки

В 1933 году хирург Юрий Вороной впервые в мире успешно пересадил почку молодой женщине после попытки самоубийства. Хирургу удалось доказать, что "трупные" почки способны оживать и продолжать работать при пересадке другому человеку.

Этой операцией украинец надолго опередил развитие трансплантологии в мире. В большинстве стран такие манипуляции начали производить только в 50-60-е годы.

Антитромботические протезы клапанов сердца

Киевский хирург Николай Амосов в 1963 году впервые в СССР разработал протез митрального клапана сердца. А уже через два года впервые в мире сделал операцию по протезированию этого клапана с помощью авторского изобретения антитромботического протеза.

Вакцины против чумы и холеры

Владимир Хавкин создал первые в истории вакцины против чумы и холеры. Сначала он работал в Одессе, а позже эмигрировал в Париж. Там он изобрел вакцину против холеры.

С 1896 года учёный работал в Индии, где создал первый препарат в мире, защищавший от чумы. Эксперименты с вакцинами Хавкин чаще всего проводил на себе. В Индии его изобретением привили более 4 миллионов человек. Ученого даже назначили главным бактериологом страны. Позже создали Институт Хавкина.

Дуговая сварка металлов

В 1881 г. украинский изобретатель Николай Бенардос впервые в мире представил способ электродуговой сварки металлов угольным электродом на Международной выставке в Париже. Впоследствии эту технологию назвали в честь изобретателя.

Из методов сварки он первым получил широкое применение и остается одним из самых распространенных.

Компакт-диск

Прообраз компакт-диска в конце 1960-х изобрел аспирант Киевского института кибернетики Вячеслав Петров. Тогда это было научное изобретение, которое не касалось музыки. Оптический диск был создан для супер для супер электронно-вычислительной машины.

Керосиновая лампа

Львовские аптекари Игнатий Лукасевич и Ян Зех в 1853 году создали керосиновую лампу. Тогда же они изобрели новый способ получения керосина путем дистилляции и очистки нефти. Это устройство стало очень полезным в те времена и остается актуальным до сих пор, учитывая частые отключения света.