Топ-10 самых удивительных украинских изобретений, которые изменили мир

Сотни украинцев внесли весомый вклад в глобальную научную деятельность во всем мире. Некоторые современные их изобретения мы используем даже в XXI веке и, к сожалению, часто не знаем, кто является автором этого устройства или метода.
О десятке важнейших изобретений украинцев, глобально повлиявших на дальнейшее развитие мира, читайте в материале ниже.
Концепция вертолетов была разработана еще во время Леонардо да Винчи. Однако первым в мире ее реализовал авиаконструктор Игорь Сикорский. В 1931 году он запатентовал конструкцию летательного аппарата с двумя пропеллерами - с горизонтальным на крыше и вертикальным на хвосте.
Он более подробно, чем Рентген, проанализировал природу и механизмы возникновения лучей и продемонстрировал их на примерах. Первый в мире рентгеновский снимок человеческого скелета сделал именно Иван Пулюй.
Профессор Одесской государственной академии холода Леонард Смирнов разработал технологию опреснения морской воды. Он исследовал, что особым образом замороженная морская вода превращается в кристаллы, с поверхности которых можно извлечь соли, изотопы водорода и другие вредные вещества. После этого вода становится пригодной для питья.
Сергея Королева называют основателем космонавтики. Он являлся конструктором советской ракетно-космической техники. В 1931 году он с коллегой Фридрихом Цандером создали общественную организацию по изучению реактивного движения. Потом она стала государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов. В 1957 году Королев запустил на околоземную орбиту первый в истории искусственный спутник Земли.
В 1933 году хирург Юрий Вороной впервые в мире успешно пересадил почку молодой женщине после попытки самоубийства. Хирургу удалось доказать, что "трупные" почки способны оживать и продолжать работать при пересадке другому человеку.
Этой операцией украинец надолго опередил развитие трансплантологии в мире. В большинстве стран такие манипуляции начали производить только в 50-60-е годы.
Киевский хирург Николай Амосов в 1963 году впервые в СССР разработал протез митрального клапана сердца. А уже через два года впервые в мире сделал операцию по протезированию этого клапана с помощью авторского изобретения антитромботического протеза.
Владимир Хавкин создал первые в истории вакцины против чумы и холеры. Сначала он работал в Одессе, а позже эмигрировал в Париж. Там он изобрел вакцину против холеры.
С 1896 года учёный работал в Индии, где создал первый препарат в мире, защищавший от чумы. Эксперименты с вакцинами Хавкин чаще всего проводил на себе. В Индии его изобретением привили более 4 миллионов человек. Ученого даже назначили главным бактериологом страны. Позже создали Институт Хавкина.
В 1881 г. украинский изобретатель Николай Бенардос впервые в мире представил способ электродуговой сварки металлов угольным электродом на Международной выставке в Париже. Впоследствии эту технологию назвали в честь изобретателя.
Из методов сварки он первым получил широкое применение и остается одним из самых распространенных.
Львовские аптекари Игнатий Лукасевич и Ян Зех в 1853 году
Недавно мы рассказывали об уникальных оберегах, которые дарили украинским военным век назад.
Раньше мы рассказывали о том, как когда-то украинки праздновали "Дівич-вечір", пока советская власть не превратила его в "девишник".