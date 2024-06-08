Топ-10 кращих додатків на Android в 2024 році, які потрібно встановити

У 2024 році ринок додатків для Android продовжує стрімко розвиватися, пропонуючи користувачам неймовірні можливості для покращення їхнього повсякденного життя. Від інноваційних інструментів для продуктивності до розважальних додатків, різноманітність програмного забезпечення вражає уяву.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag .

Brave Privacy Browser

Браузер Brave Privacy пропонує багато функцій, спрямованих на захист вашої безпеки та конфіденційності в Інтернеті. Наприклад, він включає вбудовані блокувальники реклами, спливаючих вікон, скриптів та сторонніх файлів cookie.

Він також використовує розширення HTTPS Everywhere, щоб ви могли бути впевнені у безпеці ваших з'єднань із сайтами. Крім того, його легкий та мінімалістичний дизайн виглядає чудово.

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Duolingo

Якщо ви хочете вивчити іншу мову, Duolingo перетворює вивчення мови на гру з короткими уроками та доброзичливим інтерфейсом. Почавши з простого словникового запасу та поступово нарощуючи знання, Duolingo стане вашим провідником у вивченні нової мови або допоможе освіжити ту, яку ви вже знаєте.

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Facebook Messenger

Основна проблема більшості мобільних месенджерів - необхідність вмовляти друзів користуватися ними. Проте, найімовірніше, більшість ваших знайомих вже є у Facebook.

Додаток Facebook Messenger дуже зручний. Він простий, зрозумілий та відмінно підходить для голосових та відеодзвінків.

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Google Translate

Багато людей під час подорожей бояться зіткнутися із мовним бар'єром. Сервіс Google Translate трохи згладжує кути, швидко перекладаючи як письмовий текст, так і мовлення. З його допомогою можна озвучити перекладений текст, а також ввести текст за допомогою камери або рукописного введення.

За наявності інтернету пдодаток може перекладати 103 мови, а в офлайн-режимі - 52 мови.

Ще одним варіантом є Microsoft Translator, який пропонує офлайн-переклад для 60 мов, розмовники, режим перекладу розмов у реальному часі.

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Signal

Багато додатків лише поверхово говорять про безпеку та конфіденційність. Проте Signal спочатку розроблялося з метою забезпечити людям легке спілкування без страху підслухати.

Додаток Signal повністю замінює стандартний клієнт для дзвінків та SMS (хоча також відмінно працює як окрема програма). Він дозволяє надсилати та отримувати зашифровані дзвінки та повідомлення.

Приємним доповненням є те, що зовнішній вигляд та зручність використання програми постійно вдосконалюються.

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Textra

Textra - чудова альтернатива стандартному додатку "Повідомлення" на Android. Ця програма пропонує безліч функцій з налаштування, які ви не знайдете в стоковій програмі: зміна кольору контактів, стилю бульбашок повідомлень і піктограм сповіщень.

Крім цього, Textra має ряд додаткових функцій, таких як планування відправки SMS, можливість блокування контактів та перейменування групових чатів. Також у Textra є чудові світлий та темний режими оформлення.

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WhatsApp

WhatsApp є одним з найуспішніших додатків, володіючи величезною і відданою користувальницькою базою. Додайте інтегровану веб-версію, яка дозволяє користувачам переносити свої чати на робочий стіл.

Цей додаток, що належить Facebook, має зашифрований обмін повідомленнями, що надаються розробниками Signal. Цілком можливо, що це найбільший сервіс безпечного обміну повідомленнями з існуючих.

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Cookpad

Cookpad зв'яже вас із цілим світом різноманітних рецептів. Легко додавайте улюблені рецепти до закладок, керуйте списками покупок і знаходьте нові страви, які вам обов'язково сподобаються, на основі тих, що ви вже куштували. Почавши користуватися Cookpad, у вас стане на один привід менше ходити ресторанами.

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Spotify

Spotify, завдяки величезній музичній бібліотеці, став одним із головних сервісів для безкоштовного та легального стримінгу музики. Ви можете слухати випадковий порядок із грамотно підібраних пісень, шукати улюблені альбоми або вивчати одні з чудових плейлистів сервісу.

Тісна співпраця з артистами означає, що інколи нові треки з'являються на Spotify того ж дня, коли їх випускають. Крім того, Spotify пропонує безкоштовну безкоштовну версію.

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Adobe Lightroom

Adobe Lightroom - це потужний мобільний додаток для редагування фотографій, який успадкував багато функцій своїх настільних побратимів: Lightroom і Lightroom Classic.

Серед його видатних інструментів можна відзначити профілі для файлів RAW-камер, шумозаглушення, корекцію об'єктива на основі профілів та просунуті повзунки регулювання кольору та освітлення.

Важливо відзначити, що Lightroom також синхронізує всі ці зміни між мобільним та настільним додатками.

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