5 стандартних додатків на Android, які треба замінити

Сучасні смартфони Android поставляються зі встановленими додатками, які можуть виконувати найрізноманітніші завдання - від відправки повідомлень до редагування фотографій. Однак багато користувачів часто стикаються з обмеженими можливостями або недоліками цих стандартних додатків.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: TechWiser, MakeUseOf, TechRadar.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про стандартні додатки на Android, які найкраще замінити.

Файли

Чим замінити: Google Files

Google Files - це файловий менеджер, розроблений компанією Google для пристроїв на базі Android. Додаток, спочатку запущений в листопаді 2017 року, пізніше був перейменований на Google Files. Він призначений для полегшення керування файлами, звільнення місця на пристрої та спрощення обміну файлами.

Основні особливості Google Files:

Звільнення місця

Додаток пропонує користувачам рекомендації щодо видалення непотрібних файлів, таких як кеші, дублікати, програми, що не використовуються, великі і тимчасові файли, що допомагає звільнити місце на пристрої.

Пошук та керування файлами

Google Files дозволяє легко знаходити та керувати файлами на вашому пристрої за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Додаток організує файли за категоріями, такими як "Зображення", "Відео", "Аудіо" та "Документи".

Обмін файлами офлайн

Додаток підтримує швидку та безпечну передачу файлів між пристроями без необхідності підключення до Інтернету. Ця функція використовує технологію Wi-Fi Direct для обміну файлами, що робить його швидким та зручним.

Інтеграція з хмарними сховищами

Google Files може інтегруватися з різними хмарними сервісами, такими як Google Drive, що дозволяє користувачам завантажувати та скачувати файли безпосередньо з хмари.

Безпека

Програма забезпечує високий рівень безпеки під час обміну файлами та керування даними. Всі файли, що передаються, шифруються, щоб захистити вашу інформацію від несанкціонованого доступу.

Зручність використання

Додаток має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить його легким у використанні навіть для тих, хто не має технічних знань.

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Google Photos

Чим замінити: Piktures Gallery

Piktures Gallery - це популярний додаток для керування фотографіями на пристроях Android. Він розроблений для того, щоб спростити користувачам перегляд, організацію та редагування своїх фотографій та відео.

Piktures Gallery пропонує низку корисних функцій, які роблять його привабливим вибором для тих, хто хоче покращити стандартні можливості галереї свого пристрою.

Основні особливості Piktures Gallery:

Зрозумілий інтерфейс

Piktures Gallery має зручний та простий у використанні інтерфейс, який дозволяє легко пересуватися у ваших альбомах та фотографіях.

Підтримка хмарних сервісів

Додаток дозволяє інтегруватися з популярними хмарними сервісами, такими як Google Drive, Dropbox і OneDrive, що дає можливість переглядати та керувати фотографіями, що зберігаються у хмарі, прямо з програми.

Конфіденційність

Piktures Gallery включає функцію "секретний альбом", захищений паролем або PIN-кодом, забезпечуючи додатковий рівень безпеки для ваших особистих фотографій.

Редагування фотографій

Додаток пропонує базові інструменти для редагування, такі як обрізка, поворот, налаштування яскравості та контрастності, що дозволяє швидко та легко покращити ваші знімки.

Підтримка форматів GIF та відео

Piktures Gallery підтримує не тільки фотографії, а й анімовані GIF-файли та відеоролики, що робить його універсальним інструментом для керування всіма вашими медіафайлами.

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Годинник

Чим замінити: Будильник + таймер, секундомір (AMdroid)

AMdroid - це просунутий додаток для будильника, доступний на пристроях Android. Він призначений для користувачів, яким потрібні гнучкіші та налаштовані функції будильника, ніж ті, що пропонуються стандартними програмами.

Основні особливості AMdroid:

Налаштовуються дні та періоди

Ви можете задавати будильники на певні дні тижня та періоди, що особливо корисно для змінного графіка роботи чи занять.

Інтелектуальне пробудження

AMdroid включає функції для більш плавного пробудження, такі як поступове збільшення гучності та мелодій, що допомагає прокидатися природніше.

Різні методи відключення будильника

Додаток пропонує різні способи відключення будильника, включаючи завдання та головоломки, які допоможуть прокинутися та активізувати мозок, наприклад, математичні завдання або сканування QR-кодів.

Відкладений будильник

Можливість відкласти будильник на заданий проміжок часу з кількома опціями, що налаштовуються, такими як довжина інтервалу відстрочки і кількість можливих відстрочок.

Статистика сну

AMdroid збирає дані про ваш сон і пробудження, надаючи звіти та аналітику, щоб допомогти вам зрозуміти і покращити свої звички сну.

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Камера

Чим замінити: Open Camera

Open Camera - це потужний додаток для камери з відкритим вихідним кодом, доступний на пристроях Android. Він розроблений, щоб надати користувачам широкий спектр можливостей для зйомки фото та відео з безліччю налаштувань та опцій, які часто відсутні у стандартних програмах камери.

Основні особливості Open Camera:

Розширені налаштування камери

Open Camera пропонує безліч налаштувань, включаючи ручний контроль над експозицією, балансом білого, ISO, фокусом та швидкістю затвора, що дозволяє користувачам точно налаштовувати параметри зйомки.

Підтримка різних режимів зйомки

Додаток підтримує кілька режимів зйомки, таких як HDR, панорамна зйомка, нічний режим та серійна зйомка, що робить його універсальним інструментом для різних сценаріїв зйомки.

Опції для відео

Open Camera включає функції для запису відео, такі як вибір роздільної здатності і частоти кадрів, запис відео в 4K, електронна стабілізація зображення (якщо підтримується пристроєм) і можливість налаштування бітрейту.

Інтерфейс та управління

Додаток має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Користувачі можуть налаштувати кнопки керування, використовувати жести та команди голосом для зйомки, а також скористатися таймером та автоматичним знімком при виявленні облич.

Геотеги та дані GPS

Open Camera дозволяє додавати геотеги до фотографій, використовуючи дані GPS, що допомагає відстежувати, де були зроблені знімки.

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YouTube

Чим замінити: YouTube Vanced

YouTube Vanced - це модифікована версія офіційного додатку YouTube для Android, що надає користувачам додаткові функції та покращення, яких немає у стандартній програмі.

Цей неофіційний клієнт YouTube завоював популярність завдяки ряду можливостей, які роблять перегляд відео більш зручним та приємним.

Основні особливості YouTube Vanced:

Блокування реклами

Однією з найбільш популярних функцій YouTube Vanced є вбудоване блокування реклами, що дозволяє користувачам дивитися відео без переривань на рекламу.

Фонове відтворення

YouTube Vanced підтримує відтворення відео у фоновому режимі, що дозволяє продовжувати слухати звук або дивитися відео навіть при використанні інших додатків або вимкненому екрані.

Картинка у зображенні (PiP)

Додаток підтримує режим "картинка в зображенні", дозволяючи користувачам згортати відео у невелике вікно та продовжувати його перегляд, одночасно використовуючи інші функції пристрою.

Примусова максимальна роздільна здатність

YouTube Vanced дозволяє користувачам примусово встановлювати максимальну доступну роздільну здатність для всіх відео, навіть якщо офіційний додаток обмежує її залежно від пристрою або мережі.

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Як встановити YouTube Vanced

Vanced Manager

Для спрощення процесу встановлення та управління оновленнями, команда розробників YouTube Vanced створила додаток Vanced Manager. Вінг дозволяє легко встановлювати та оновлювати YouTube Vanced та його необхідні компоненти, такі як MicroG (для входу до облікового запису Google).

MicroG

Оскільки YouTube Vanced не є офіційним додатком і не підтримує стандартний вхід до Google-акаунту, для використання функцій входу та синхронізації необхідно встановити MicroG - альтернативу сервісам Google Play.