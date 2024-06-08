Топ-10 лучших приложений на Android в 2024 году, которые нужно установить

В 2024 году рынок приложений для Android продолжает стремительно развиваться, предлагая пользователям невероятные возможности для улучшения их повседневной жизни. От инновационных инструментов для продуктивности до развлекательных приложений, разнообразие программного обеспечения поражает воображение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag .

Brave Privacy Browser

Браузер Brave Privacy предлагает множество функций, направленных на защиту вашей безопасности и конфиденциальности в Интернете. Например, он включает встроенные блокировщики рекламы, всплывающих окон, скриптов и сторонних файлов cookie.

Он также использует расширение HTTPS Everywhere, чтобы вы могли быть уверены в безопасности ваших соединений с сайтами. Кроме того, его легкий и минималистичный дизайн выглядит прекрасно.

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Duolingo

Если вы хотите выучить другой язык, Duolingo превращает изучение языка в игру с короткими уроками и дружелюбным интерфейсом. Начав с простого словарного запаса и постепенно наращивая знания, Duolingo станет вашим проводником в изучении нового языка или поможет освежить тот, который вы уже знаете.

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Facebook Messenger

Основная проблема большинства мобильных мессенджеров – необходимость уговаривать друзей ими пользоваться. Однако, вероятнее всего, большинство ваших знакомых уже есть в Facebook.

Приложение Facebook Messenger очень удобное. Оно простое, понятное и отлично подходит для голосовых и видеозвонков.

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Google Translate

Многие люди во время путешествий боятся столкнуться с языковым барьером. Сервис Google Translate немного сглаживает углы, быстро переводя как письменный текст, так и устную речь. С его помощью можно даже озвучить переведенный текст, а также ввести текст с помощью камеры или рукописного ввода.

При наличии интернета приложение может переводить 103 языка, а в офлайн-режиме - 52.

Еще одним вариантом является Microsoft Translator, который предлагает офлайн-перевод для 60 языков, разговорники, режим перевода бесед в реальном времени.

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Signal

Многие приложения лишь поверхностно говорят о безопасности и конфиденциальности. Однако Signal изначально разрабатывалось с целью обеспечить людям легкое общение без страха быть подслушанными.

Приложение Signal полностью заменяет стандартный клиент для звонков и SMS (хотя также отлично работает как отдельное приложение). Оно позволяет отправлять и получать зашифрованные звонки и сообщения.

Приятным дополнением является то, что внешний вид и удобство использования приложения постоянно совершенствуются.

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Textra

Textra - отличная альтернатива стандартному приложению "Сообщения" на Android. Это приложение предлагает множество функций по настройке, которые вы не найдете в стоковом приложении: изменение цвета контактов, стиля пузырьков сообщений и значков уведомлений.

Помимо этого, Textra обладает рядом дополнительных функций, таких как планирование отправки SMS, возможность блокировки контактов и переименование групповых чатов. Также в Textra есть отличные светлый и темный режимы оформления.

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WhatsApp

WhatsApp является одним из самых успешных приложений, обладая огромной и преданной пользовательской базой. Добавьте к этому интегрированную веб-версию, которая позволяет пользователям переносить свои чаты на рабочий стол.

Это приложение, принадлежащее Facebook, имеет зашифрованный обмен сообщениями, предоставляемым разработчиками Signal. Вполне возможно, это самый крупный сервис безопасного обмена сообщениями из существующих.

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Cookpad

Cookpad свяжет вас с целым миром разнообразных рецептов. Легко добавляйте любимые рецепты в закладки, управляйте списками покупок и находите новые блюда, которые вам обязательно понравятся, на основе тех, что вы уже пробовали. Начав пользоваться Cookpad, у вас станет на один повод меньше ходить по ресторанам.

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Spotify

Spotify, благодаря огромной музыкальной библиотеке, стал одним из главных сервисов для бесплатного и легального стриминга музыки. Вы можете слушать случайный порядок из грамотно подобранных песен, искать любимые альбомы или изучать одни из превосходных плейлистов сервиса.

Тесное сотрудничество с артистами означает, что иногда новые треки появляются на Spotify в тот же день, когда их выпускают. Кроме того, Spotify предлагает ограниченную бесплатную версию.

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Adobe Lightroom

Adobe Lightroom - это мощное мобильное приложение для редактирования фотографий, которое унаследовало многие функции своих настольных собратьев: Lightroom и Lightroom Classic.

Среди его выдающихся инструментов можно отметить профили для файлов RAW-камер, шумоподавление, коррекцию объектива на основе профилей и продвинутые ползунки регулировки цвета и освещения.

Важно отметить, что Lightroom также синхронизирует все эти изменения между мобильным и настольным приложениями.

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